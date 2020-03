Vít Masare: Řešení koronaviru odhalilo část systémových chyb letecké dopravy. Většina občanů Evropy je připravena je řešit

Vaclav Sobr 15.3.2020 08:51 Reaguje na Katka Pazderů

V součanosti jsme ve skvělé situaci že musíme do Číny (ta už ho teda nechce...) posílat prakticky veškerý náš opad k jeho recyklaci... Čína ještě bere to co není plat ale naráží to na problém.



Recyklace věcí stojí hodně energie - pokud zdražuje energie a je jí málo, tak si u nás nikdo recyklovat nebude moci dovolit.



Nu a že "OZE" zlevní energii je mýtus vyvratitelný tím že se podíváte na účet od co přijde každý měsíc.



Ano formálně možná klesne cena silové elektřiny (i tak se průměruje) ale rostou stále položky "podpora OZE" a poplatek za distribuci a síťové služby... (tento náklad je u OZE řádově větší než cokoliv jiného)...



Plus... ještě kolik se "decentralizovaným" malým zdrojům bude muset natahat drátů...



Vzhledem k tomu jak absolutně nepromýšlené kroky dělali vám podobní doteď se už děsím toho co zkusíte příště.

