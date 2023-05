Vít Masare: Kolik lidí řeší na pražském magistrátu energetické úspory?

Jiří Svoboda 26.5.2023 11:21

Možná by stačilo, kdyby těch 5 lidí vypracovalo pro SVJ dva mustrprojekty, kde by se jasně demonstrovalo, jak to bude v rámci existující legislativy fungovat při instalaci komunitní FVE a při zateplení.



Ta SVJ většinou ani nemají páru, jak to bude fungovat a pomáhat 1000 jednotlivým SVJ není zjevně efektivní. Docela bych se vsadil, že ani pan Masare neví podrobnosti, jak by komunitní elektrárna na domě fungovala a propaguje tu zajíce v pytli.

Odpovědět