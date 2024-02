Vít Masare: Zbytečná plavební komora v centru Prahy za necelou miliardu dostala stopku!

Lukas B. 23.2.2024 10:35

tahle plavební komora by měla jeden jediný smysl - chlastací parníky s vyhlídkou na Pražská panoramata. ono je jim nepříjemno čekat ve frontě na komoru.



DOL, měl-li mít jaký smysl, by měl být v provozu někdy kolem roku 1880. stavět dnes podobné vodní dílo by mělo přibližně stený smysl, jako v druhé polovině 18. století stavět pevnostní města (Terezín a Josefov), čili byla by to (vojensakopu terminologií) příprava na předminulou válku.

