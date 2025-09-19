Pátral jsem za vás: Co s invazními pajasany žláznatými?
Zajímalo mě, kam se dá hlásit, když jej člověk (v Praze) objeví. Aby došlo k odbornému odstranění.
Ptal jsem se na radnici Prahy 1. O ničem nevěděli.
Ptal jsem se radní pro životní prostředí HMP, o ničem nevěděla.
Ptal jsem se několikrát na odboru ochrany přírody na Magistrátu - a tam mi poradili!
Ideální je hlásit přes aplikaci BioLog vyvinutou Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK).
"Nález se tím propíše do nálezové databáze AOPK, odkud s ním mohou vlastníci, uživatelé pozemků, odborná veřejnost, či správní orgány dále pracovat a zajistit jeho odstranění."
Tak jsem cvicně pár pajasanovych shluků u Tyršova domu a u hotelu Diplomat nahlásil.
Jsem zvědav, co a kdy bude následovat. Snad ne nic.
