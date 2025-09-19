https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/patral-jsem-za-vas-co-s-invaznimi-pajasany-zlaznatymi
Pátral jsem za vás: Co s invazními pajasany žláznatými?

19.9.2025 05:27 | PRAHA (Ekolist.cz)
Diskuse: 1
Pajasan žláznatý. Ilustrační snímek
Pajasan žláznatý. Ilustrační snímek
Zdroj | Mendelova univerzita v Brně
Jistě si pamatujete debatu o pajasanu v pražské Letenské ulici. Budiž mu země lehká. Nicméně víme, že je celoevropsky klasifikován jako invazivní druh.
 
A že se velmi těžko odstraňuje.

Zajímalo mě, kam se dá hlásit, když jej člověk (v Praze) objeví. Aby došlo k odbornému odstranění.

Ptal jsem se na radnici Prahy 1. O ničem nevěděli.

Ptal jsem se radní pro životní prostředí HMP, o ničem nevěděla.

Ptal jsem se několikrát na odboru ochrany přírody na Magistrátu - a tam mi poradili!

Ideální je hlásit přes aplikaci BioLog vyvinutou Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK).

"Nález se tím propíše do nálezové databáze AOPK, odkud s ním mohou vlastníci, uživatelé pozemků, odborná veřejnost, či správní orgány dále pracovat a zajistit jeho odstranění."

Tak jsem cvicně pár pajasanovych shluků u Tyršova domu a u hotelu Diplomat nahlásil.

Jsem zvědav, co a kdy bude následovat. Snad ne nic.

foto - Masare Vít
Vít Masare
Autor je člen vedení Zelených, od začátků ve spolku AutoMat v roce 2010 usiluje o udržitelný rozvoj nejen Prahy.
ss

smějící se bestie

19.9.2025 06:48
Že by byl na tom foto ?
Odpovědět

