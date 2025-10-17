Vladimír Stupavský: Roste výroba i spotřeba dřevních paliv
Čeští peletáři v tomto roce zatím silně vnímali zesílený zájem a nápor nových objednávek — lidé přecházejí na pelety, protože uhlí končí a zdražuje se. Cena tříděného uhlí je už dnes srovnatelná s cenou dřevní pelety. Emisní povolenky zatíží ty, kteří topí fosilními palivy, tedy uhlím, plynem a topným olejem. Nedotknou se paliv obnovitelných, mezi které se počítá dřevo ve všech jeho formách – polínkách, peletách nebo briketách.
Zájem domácností o české dřevěné pelety a brikety v letošním roce skutečně výrazně stoupl. Dva největší domácí výrobci zvýšili výrobu o desítky tisíc tun pelet ročně za období prvních tří čtvrtin roku 2025 ve srovnání se stejným obdobím roku 2024: Pfeifer zvýšil výrobu o 7 % v závodě v Chanovicích a Mayr-Melnhof dokonce o 19 % v závodě v Paskově. Mezi středně velkými výrobci rostla produkce například u Premium Pellets o 10 % a u rodinné firmy Biomac o 6 %.
O nedostatku pelet nemůže být řeč, Česká republika vyrábí aktuálně půl milionu tun tohoto prvotřídního ekologického paliva ročně, domácí spotřeba přitom zatím činí zhruba 160 000 tun. Zbytek se vyváží především do Itálie, Rakouska a Německa. Výrobci jsou navíc schopni pružně přesměrovat část exportních objemů na domácí trh, pokud to bude třeba. Peletáři jsou na zvýšený zájem připraveni a navyšují výrobu; průmysl má kapacity i logistiku pro pružné pokrytí domácí trhu i v případě nárazového nárůstu poptávky.
Rostoucí zájem o dřevní paliva souvisí s širšími změnami v tom, jak české domácnosti uvažují o energiích a budoucí dostupnosti tepla. Lidé se snaží hledat řešení, která jsou stabilní, předvídatelná a pokud možno nezávislá na geopolitické nebo tržní nejistotě. Dřevo a pelety se tak stávají alternativou nejen ekonomickou, ale i psychologicky bezpečnější — „z domova, pro domov“. K přechodu na dřevní paliva přispívá několik faktorů:
-
• Konec levného uhlí. Domácí zásoby se tenčí a cena uhlí dlouhodobě roste. V některých regionech už je jeho cena shodná s peletami.
• Nejistota kolem emisních povolenek. Lidé počítají, že v budoucnu se topení fosilními palivy může prodražit, a proto hledají stabilnější alternativu.
• Podpora modernizace. Program Nová zelená úsporám umožňuje domácnostem vyměnit staré kotle za účinnější a ekologičtější zdroje tepla.
• Důraz na soběstačnost. Roste zájem o domácí suroviny a energetickou nezávislost – možnost topit palivem vyrobeným z českého dřeva působí jistěji než závislost na dovozu plynu.
I topenáři hlásí zvýšený zájem o kotle na dřevo a pelety; s nástupem topné sezóny jsou jejich kapacity silně vytíženy. Klastr Česká peleta proto doporučuje domácnostem, aby montáže a servis plánovaly s předstihem, aby instalace nebo výměna kotle proběhly před prvními mrazy.
