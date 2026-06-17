Vratislav Filler: Cyklisté nesesedají
A on ne. Zastavení, sestoupení z kola, jeho vedení a opětovné nastoupení a rozjezd, je manévr, který se nedělá. Na slavném přechodu u benzínky na trase A2 v Podolí byl už před lety nasčítán poměr jízdy a vedení kola přes přechod 700 : 2. Cyklista, který vede kolo, ho má pravděpodobně nepojízdné. Nebo je tak opilý, že už na něj není schopný nasednout. Z kola se nesesedá, na kole se jezdí.
Je to logické. Zatímco motorista řídí “svůj svět” takřka neznatelnými pohyby kotníků, a zastavení před přechodem či přejezdem pro cyklisty včetně následného rozjezdu za něj udělají brzdy a motor, pro cyklistu je zastavení a slezení z kola “chodeckým” ekvivalentem je vystoupání jednoho patra schodů. Dejte chodci před místo pro přecházení štafle, aby po nich lezl nahoru a dolů – první normální člověk je skopne do vozovky. Po motoristech také nikdo nechce, aby si na stopce ze zdravotních důvodů oběhli auto. Ovšem vedení kola, to je jiná, to se cyklistům klidně naloží kdekoliv.
Velikou absurditou je vedení kola přes přechod, který přerušuje stezku. Myslíte si snad, že si cyklista vyslouží přednost, když kolo přes přechod povede? Zkuste si to někdy. Už to, že u sebe máte kolo, z vás činí pro mnohé dopravní odpad, ať kolo vedete nebo na něm jedete. “Chodeckou” přednost často stejně nedostanete. Tak proč se snažit?
Opatrnou jízdou, při které dáte přednost vy a průjezd načasujete do mezery mezi auty, dosáhnete na přechodech mnohem lepší koexistence s motoristy, než “převlékáním” za chodce, za kterého vás stejně nepovažují. Je to vzácná příležitost, kdy můžete ukázat znejistělému řidiči, ať jede, protože má přednost. Jasně že každý druhý bude brblat, že tady ten cyklista jede po přechodu. Jenže nakonec stejně podvědomě ocení, že jste s tím kolem nesesedli a nestrčili mu ho na přechodu přímo před nárazník.
Ale není to absurdita největší. Tou je, když společná stezka končí přechodem pro chodce. Řekli byste, že cyklista normálně dá přednost a odbočí do vozovky? Ne tak v Česku! Podle výkladu řady úředních osob se jedoucí cyklista nesmí přechodu v příčném směru ani dotknout. Takže správný postup je následující: Cyklista zastaví na stezce před přechodem, vyčká blíže neurčenou dobu, aby z něj opadaly jakékoliv známky “cyklističnosti”, vstoupí po přechodu do vozovky, dovede kolo do poloviny přechodu a tady na něj nasedne. Nebo naopak: Cyklista zastaví u přechodu, sleze z kola a přes přechod jej dovede na stezku, kde opět nastoupí. Co na to řidiči jedoucí za ním, kteří kvůli tomu museli zastavit, uslyší cyklista moc dobře.
Kdybychom chtěli tuto situaci pitvat dále, tak samozřejmě, řidič (a tedy ani cyklista) nesmí stát s vozidlem (kolem) na přechodu nebo v jeho těsné blízkosti, takže kolem a kolem s tím kolem vlastně ani nesmí nasednout a sesednout přímo na přechodu. Vůbec nejlepší by bylo, kdyby se s kolem na přechodu nevyskytoval vůbec, ať to kolo při přecházení třeba strčí do kapsy. Pro ještě větší jistotu by ale nejspíš měl dovést kolo k nějakému vjezdu do vrat, tam mu snad nic nasednout nezakazuje a nasednout tam. A nebo vést kolo při okraji vozovky, samozřejmě jako chodec při levém okraji vozovky, potom nasednout, otočit se o 180° a odjet opačným směrem?
Vskutku, pokud přijmeme premisu, že cyklista nesmí z cyklostezky vjet do vozovky přes přechod pro chodce, proč si nezainterpretovat s legislativou podobně kreativně i v jiných bodech? Nezjistíme nakonec, že cyklista pro změnu mezi pozicí chodce a cyklisty potřebuje na komunikacích vyznačit speciální tranzitní zóny určené k sesedání a nasedání, aby náhodou řidiče nepřekvapil tím, že se sesednutím z kola stal chodcem a na přechodu získal “nějaká práva”?
Správný projektant znalý potřeby získat na svůj projekt závazné stanovisko Policie ČR se proti tendencím cyklistů jezdit přes přechody samozřejmě pojišťuje tím, že přechod obalí dvacetimetrovými úseky s vedením kola na každou stranu. Není se pak ale čemu divit, že cyklisté považují značky “začátek a konec stezky” za platné od kraje vozovky, jakmile je v dohledu. Čím nesmyslnější jsou omezení jízdy na kole v místech, kde to slouží pouze nejistému výkladu zákona, tím méně je cyklisté budou respektovat tam, kde hrozí nějaké skutečné nebezpečí. Prosímvás, každý cyklista, který kdy jel přes přechod, poznal z chování řidičů naprosto jasně, že tam nemá přednost.
Ale – a z toho by některým explodovala hlava – jsou místa, kde cyklista má přednost před auty na přejezdu pro cyklisty. Třeba při odbočování přes signalizovaný přejezd, kdy cyklista jede rovně. Nebo ve spoustě zemí v zahraničí. Tam třeba taky chápou, že přejezd má cyklisty chránit. A že zbytečné příkazy k vedení kola jsou všem, kteří jezdí na kole, k smíchu. Zbytečné zákazy jízdy na kole potvrzují u cyklistů jednoznačně postoj, že pravidla v téhle zemi na jízdní kolo kašlou. A kde na lidi pravidla kašlou, tam neplatí jiná pravidla než pud sebezáchovy.
To přežívání se ostatně cyklistům celkem daří, protože i tak mají motoristi při srážkách s kolaři stále 60% převahu v zavinění. Ale stejně: status quo, kdy cyklisté nedodržují pro ně nesmyslná a současně nikoho neohrožující pravidla, slouží také k tomu, že jsou z nedodržování pravidel obviňováni a tím i nadále vytlačováni na okraj slušné dopravní společnosti.
Porušování pravidel si u nás můžete dovolit jen, pokud jste na stejné lodi s motoristy. Každý řidič ví, že zaparkovat je obtížné a přepálit v obci rychlost o desítku slouží dobře k plynulosti provozu. Že přes to auto není vidět přecházející dítě, nebo čas od času spěchající řidič sejme pěšáka, je jasně vina těch, kteří si nedávali dostatečný pozor: vždyť to říkají i kampaně BESIPu.
“Cyklisti si za cokoliv se jim stane, můžou proto, že jezdí po přechodech.” To je tak pohodlný závěr, že by byla věčná škoda se ho zbavit třeba vyjádřením BESIPu, že pojíždění přechodů cyklisty v zákoně nic nezakazuje. Zvlášť když s ním v řadě míst infrastruktura tiše počítá, jinak by tam kolaři museli vyvádět úděsné šaškárny.
Ale víte co? Když budete kolo přes přechody ostentativně vodit, strkat ho do vozovky, vynucovat si to, na co máte právo jako chodec – tedy přednost – a zdržovat řidiče čtvrtminutovým přecházením přechodu, ze kterého jste mohli být pryč za pět vteřin, třeba se i dočkáme toho vyjádření dopravních autorit, že pro plynulost a bezpečnost dopravy je lepší cyklista jedoucí po přechodu bez přednosti, než chodec vedoucí kolo s předností.
reklama
Další informace |
Další články autora |
Online diskuse
Všechny komentáře (14)
Lukas B.17.6.2026 07:32
za mě: po přechodech klidně voraženě jezdit tam, kde se nic neděje, kde sto metrů na obě strany nejede žádné auto (to ovšem neplatí pro dítě nebo starouška se slábnoucími smysly). ale tam, kde o něco jde (frekventovaná silnice, notabene 2+2 pruhy, světelně řízená křižovatka s odbočováním aut a dávání přednosti chodcům na přechodech apod.), je lepší slézt. už jen proto, aby se řidičům aut dala šance zareagovat, tj. pohybovat se dynamikou chodce. a určitě slézat z kola tam, kde pracují stavební stroje, notabene v dosahu ramene bagru.
Pavel Hanzl17.6.2026 08:01
Jezdil jsem po Holandsku, je to silně přelidněná země, ale všude jsou cyklostezky a na silnici cyklista prakticky nesmí vůbec. Tam kde je křížení, je vždy značka, kdo má přednost. Síla je ale čistě cyklistický kruhák s desítkami kol, tam se našinec špatně orientuje (nezná rychlost ostatních).
Jiří Kvítek17.6.2026 08:38
docela hodně cyklistů nezná ani základy pravidel silničního provozu, jejichž znalost je u řidičů motorových vozidel ověřována testy, aby je donutili znát alespoň základy.
Kdyby je cyklisté znali, věděli by:
1) všichni účastníci silničního provozu jsou si rovni a mají svoje práva, ale také povinnosti
2) klíčem k bezpečnosti všech účastníků silničního provozu je vzájemná ohleduplnost a respekt, podmíněná disciplinovaným plněním svých zákonných povinností
3) je jedno, jestli jste chodec, řidič osobáku, autobusu, tramvaje nebo kamionu - na všechny je stejný metr
4) bruslař, koloběžkář či "řidič všech možných samohybů" je považován za cyklistu
Pak by se už nikdo nedivil, že například řidič osobáku na běžném přechodu pro chodce nepustil přejet cyklistu.
On totiž nemusí!
On je povinen pustit pouze chodce a proto se ten přechod nazývá "přechod pro chodce". Předpisy jasně stanoví, že před přechodem pro chodce musí cyklista sesednout z kola a kolo přes přechod pro chodce vést. V ten moment je cyklista považován za chodce a řidiči motorových vozidel mu musí na přechodu pro chodce umožnit bezpečné překonání vozovky.
Dlužno dodat, že existují i přechody, kde je vyznačen zvláštní sektor pro přejíždění cyklistů, ale těch je naprosté minimum, drtivá většina to vůbec neumožňuje!
Co říci závěrem?
Cyklista není žádnou zvláštní skupinou účastníků provozu - i když si myslí něco jiného! Je to stejný omyl jako tzv. "absolutní přednost chodců", která nikdy neexistovala a už zmařila nemálo životů.
Když v silničním provozu budeme dodržovat platná pravidla všichni (bez rozdílu), tak máme šanci, že to přežijeme bez úhony.
Já osobně jsem řidič osobáku i cyklista. Netvrdím, že řidiči motorových vozidel jsou bez chyby, ale je na nich alespoň poznat, že museli projít autoškolou, kde pochytili alespoň základy.
Ale za chování mnohých cyklistů se musím často stydět!
Jejich hrubá neznalost základních pravidel silničního provozu je nahrazována arogancí a ignorací pravidel základní lidské slušnosti. Možná si myslí, že když nejsou identifikovatelní žádnou SPZ, tak si mohou dovolit všechno. Pocit anonymity a tím i beztrestnosti tu hraje nezanedbatelnou roli.
Nestačilo by je trochu dovzdělat? Třeba by konečně pochopili, že i oni mohou přispět ke své vlastní bezpečnosti. Hlavně by neměli ten falešný pocit, že jsou zákonem chráněnou skupinou a mají všude přednost - není tomu tak!
Ostatně, to se týká i mnohých chodců, jak všichni jistě dobře víme...
Lukas B.17.6.2026 09:04 Reaguje na Jiří Kvítek
chovat se jako člověk. předvídatelně, ohleduplně, předvídatelně, vážit si nejeb svého času, ale i času ostatních.
Jiří Kvítek17.6.2026 09:13 Reaguje na Lukas B.
Omlouvám se, škoda, že není možnost editovat vlastní příspěvky.
Děkuji Vám za upozornění.
Vl K17.6.2026 10:19 Reaguje na Jiří Kvítek
Nemáte pravdu (pokud si myslíte, zkuste najít konkrétní paragraf konkrétního zákona - maximálně naleznete něčí výklad).
Jinak cyklisté znají velmi podobně předpisy jako motoristé, "jen" je dodržují v podobné míře jako motoristé, jen jiné. Nebo na základě toho, že všude vidíte v zákazech parkovat, zastavovat auta budete usuzovat, že motoristé neznají předpisy?
U cyklistů je vidět porušování předpisů víc, protože je učíme dopravním značením je porušovat. Vytvoří se cykloobousměrka na příslušné křižovatce se zapomenou přidat značky. Máme mnoho zákazů všech vozidel, kde měl být zákaz motorových vozidel - včetně cyklostezek.
A pak se opraví chodník za dotace na cyklostezky a divíme se, že po takovém cyklochodníku nejezdí cyklisté - kteří striktně dodržovat předpisy by měli u každé křižovatky sesednout a přitom jsou často ohroženi parkujícími vozidly.
Radek Čuda17.6.2026 11:52
Porušování pravidel je v centru Prahy (nejen) ze strany cyklistů zcela běžné, a to zejména ve vztahu k chodcům, které mají úplně na háku. Jízda po chodníku je standard, že by cyklista zpomalil před přechodem po kterém přechází chodec ... no, za posledních min 10 let se mi to stalo jednou. A podobně.
Nikdo nezpochybňuje, že motoristé se nezřídka dopouští přestupků, nicméně ten poměr v jakém to činí/nečiní je úplně jedno než u cyklistů, kdy min v Praze je 90 % cyklistů skálopevně přesvědčeno o své absolutní přednosti před každým a všude. Jedinou výjimkou jsou tramvaje a občas autobusy.
A pokud jde o ty přechody ... v reálu není problém, že cyklista přechod přejede. Problém je, že většina z nich jsou bezmozci, kteří jsou přesvědčeni o tom, že i na tom kole mají na přechodu přednost.
Jinak ... Filler je min v Praze tak profláklý xicht, že jakmile jej člověk vidí podepsaného pod článkem, tak je mu jasné, o čem ten článek bude. A když si vzpomenu, jak jsem je viděl v rámci Dne mobility vozit po Štefánikově v bedně na cargokole 3 děti naráz, kdy ani jedno nemělo přilbu, tak co zrovna od něj čekat.
smějící se bestie17.6.2026 12:13
když vědí, že téměř žádná kontrola a když náhodou ano, tak směšné pokuty, no !
Lukas B.17.6.2026 12:34 Reaguje na smějící se bestie
Radek Čuda17.6.2026 14:38 Reaguje na Lukas B.
Realita je nicméně taková, že tohle je šedá zóna a stále se čeká na nějaký judikát v této věci .. zda se bez ohledu na cokoli dalšího skutečně o přestupek jedná či nikoli.
Pavel Hanzl17.6.2026 17:48 Reaguje na Lukas B.
Každé takové, jako je třeba povinnost sesednout před přechodem, nesmyslné je a nikdo jeho smysl nevysvětlí.
Nebylo by jednodušší říci, že na chodníku, přechodu atd. má chodec před cyklistou absolutní přednost?
Já jezdím po chodnících běžně a po přechodech taky a když bych mohl jakkoliv omezit (natož ohrozit) chodce, zastavím.
Martin Macek17.6.2026 12:45
Radek Čuda17.6.2026 14:39 Reaguje na Martin Macek
Hodně štěstí;-).