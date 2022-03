Vratislav Filler: Cyklista na magistrále, kde je chyba?

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Chcete dojet na kole z Václaváku na Nuselský most? Legálně jedině po magistrále. Ilustrační foto.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Then, a siren to stop and these 2 agents, decided somehow that riding in the city center wannabe motorway is illegal (no sign forbidding that), and from that they insist on it's not allowed and me saying it isn't 2/ pic.twitter.com/RQICM5sECz — Sergio Almeida. (@sergiowct) March 17, 2022

Nelízat obrubu? V daném místě oprávněné

Uživatel Sergio A. byl v ulici 5. května na Praze 4 zastaven strážníky městské policie s tím, že se v ulici nesmí jezdit na kole. V místě je přitom jízda kol povolena. Policejní mluvčí se následně omluvila za neprofesionální komunikaci příslušníků policie s anglicky mluvícím cyklistou. Současně ale vytkla přestupek spočívající v porušení povinnosti jízdy při pravém okraji vozovky. Pochybila tedy městská policie i cyklista? Nebo je příčina ještě někde jinde? Třeba v samotné podobě magistrály?Netoužím se vrtat v postupu příslušníků městské policie, kritiky bylo spousta a zazněla i omluva. Diskuse se zdatným mluvčím by zde koneckonců nebyla snadná ani pro člověka s mnohem lepší dovedností angličtiny.

Podívejme se spíše na údajný přestupek. Z videa je patrné, že cyklista nejprve na křižovatce s Wenzigovou předjel před světly stojící policejní auto zprava, a následně jel kousek vpravo od středu pruhu na Nuselském mostě a na jeho konci. Bylo to nebezpečné nebo protizákonné?

Předjetí stojících vozidel na kole zprava je zákonem výslovně povoleno, pokud cyklista dbá zvýšené opatrnosti, existuje dostatek prostoru, a vozidlo neodbočuje vpravo. Což bylo splněno, cyklista vozidlo předjížděl rychlostí cca 10 km/h, a vozidlo nic nesignalizovalo. Předjetí také nevyžadovalo 1,5 metru bočního odstupu, má to ten důvod, že předjíždí-li cyklista, má boční odstup – svou bezpečnost – plně pod kontrolou. Předjetí vozidel v koloně před světly je manévr v silnějším provozu zcela běžný, mimo jiné zlepšuje dynamiku rozjezdu kolony, protože ji cyklista rozjezdem „zprostředka“ neštěpí.

Osobně bych si to předjetí auta policistů nejspíš odpustil, protože bych počítal, že by mne hned zase předjížděli, a to tam vlastně nejde. Na druhou stranu nebylo asi úplně snadné odhadnout, že zelená padne hned, v opačném případě by se cyklista mohl dostat do sendviče mezi auty, což také není v příjemné. Lepší je být před auty. Ostatně zákon ukládá povinnost „cyklobox“ před auty (značka V 19) použít. A ten v místě byl vyznačen.

Na Nuselském mostě dává smysl jet víc vlevo než těsně u kraje. Jsou tam poměrně úzké pruhy, cyklistu jedoucího při kraji prakticky nelze bezpečně (a od 1. ledna ani legálně) předjíždět bez vybočení do druhého pruhu. V tomto místě při podobné hustotě provozu by tedy na tom, zda zde cyklista zabral či nezabral pruh, nemělo vůbec záležet. Pokud se řidiči budou chovat podle zákona. Praxe je ovšem taková, že zde při jízdě těsně při kraji těsné předjíždění běžně zažijete.

Licence | Některá práva vyhrazena Zdroj | Depositphotos Magistrála vedoucí po Nuselském mostě v Praze.

Konečně, na konci Nuselského mostu (začátek druhého videa s konfliktem) má cyklista další důvod pro jízdu víc vlevo: Výjezd z Pankráckého náměstí nemá přiřazovací pruh a cyklistu jedoucího vpravo tam může ohrozit vyjíždějící auto. Což jsem, jakožto praktik po magistrále jezdící, v tomto místě už zažil. Dle videa se pak cyklista ihned za sjezdem přisunul do přiměřené pozice při pravém okraji jízdního pruhu mimo dveřní zónu.

Když jezdím po magistrále, tak ne úplně zabírám pruh, ale také nelížu obrubu. Myslím, že jedu tak tři čtvrtě metru od kraje. Většina řidičů „pochopí“ a míjí mne druhým pruhem. Na magistrále se třemi pruhy každým směrem je to paradoxně snazší než na užších komunikacích. Jízda vpravo od středu je praxe běžná v USA s větší tradicí vehikulární cyklistiky. Sebevědomá jízda tímto způsobem je bezpečnější zejména na kříženích – což platí právě pro místo, kde druhý videozáznam začíná. Kromě toho Sergio A. jel rychlostí překračující 30 km/h, což by na komunikaci s limitem 50 km/h mělo dát řidičům dostatek času na přípravu předjížděcího manévru.

Domnívám se tedy, že tvrzení městské policie o údajném ohrožení jiných účastníků provozu nebo sebe není pravdivé. Cyklista se zachoval v rozporu se striktním výkladem zákona, současně tak ale učinil právě pro svou bezpečnost a v úseku zachyceném na druhém videu jel nejbezpečnějším možným způsobem.

Proč ale jet po magistrále?

Proč ale vůbec ke konfliktní situaci došlo? Proč cyklisté jezdí přes centrum po magistrále? Proč jsou nuceni jezdit tak, že při zabírání pruhu pro svou bezpečnost vzbuzují nevoli řidičů a pozornost policie?

První důvod je ten, že magistrála je pro jízdu na kole velmi šikovná. Zařadíte-li jízdu po magistrále do repertoáru svých dovedností, přestane být pro vás centrum Prahy změtí chaotických uliček, přes které se kodrcáte dvacet minut. Proletíte kolem něj jak nůž máslem – dokonce i zácpa nezácpa, protože na kole kolony předjedete. Když na to tedy fyzicky a psychicky máte a znáte pár triků.

Ty základní triky, jak jezdit po magistrále najdete v mém starém článku z roku 2016. Od té doby už neplatí legální průjezd ze Spořilova, naopak okolí Vltavské bylo zcivilizováno cyklopruhy.

Druhý důvod je smutnější: magistrála, zejména na Praze 2, přetíná síť místních ulic tak brutálně, že v řadě relací nemáte prakticky jinou možnost. Chcete dojet na kole z Václaváku na Nuselský most? Legálně jedině po magistrále. Z Pankráce na Náměstí míru? Opět, Praha 2 cykloobousměrky nevede, takže jedině po magistrále. A nedej bože, že byste chtěli jet až do Holešovic. Chcete jet z Apolinářské do Rumunské? Opět jedině alespoň krátce po magistrále.

Sergio na videu argumentoval tím, že jede na kole „po městě“. Což je velmi případné. Není to tak, že by cyklista neměl být na téhle ulici. Je to daleko spíš tak, že takováto ulice by se ve městě neměla vůbec vyskytnout. A když už tady z nějakých důvodů je, tak podél ní má vést cyklostezka. Taková, na které nebudete odsouzeni k roli šneka, a na které ani zdatný jezdec švihající 32 km/h nebude svou jízdou ohrožovat chodce.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Singr / Martin Singr / Ekolist.cz Hustý provoz je na magistrála u Národního muzea i kolem poledne, ráno a odpoledne je to ještě horší.

Magistrála straší politiky

Proč se tedy s magistrálou už roky skoro nic neděje? Ve spolku AutoMat jsme dávno požadovali, aby se magistrála přestavěla z automobilové stoky na snesitelný městský bulvár. Město si na to udělalo studii v roce 2009, a v roce 2012 připravilo úvodní koncept opatření ze zprovozněním Blanky. Z navrhovaných úprav, spočívajících v přidání řady přechodů a postupném zcivilizování ulice do „cyklosjízdné“ podoby, zbylo ale torzo.

Pražská rada si humanizaci magistrály dala do programového prohlášení v roce 2014, v návaznosti na zprovoznění Blanky. Jenže každý krok, který do magistrály jakkoliv zasáhl, vyvolal zuřivou reakci motoristických publicistů a části zastupitelů napříč koalicí a opozicí, kteří bránili kapacitu „dálnice přes centrum“ za každou cenu. I přes to, že obchvat centra zvaný Blanka již vznikl a žádný další už nikdy nevznikne. Neuspěl ani nejtěžší kalibr, Neuspěl ani nejtěžší kalibr, koncept úprav navržený proslulým studiem Gehl Architects. navržený proslulým studiem Gehl Architects. Přitom řada těchto úprav neměla výrazný dopad na kapacitu, vadilo i pouhé „oddálničnění“ komunikace.

Z magistrály se nakonec stalo tak horké téma, že si její humanizaci v roce 2018 nová Rada do programového prohlášení raději už ani nedala, a opakované výzvy skupiny nevládek k obnově postupu podle konceptu Gehl Architecht vyignorovala. Pouhá úvaha o zrušení podjezdu ulice Táborské na náměstí Hrdinů, zobrazená jako varianta v koncepční studii (podotýkám jedna z mnoha variant, jiné varianty podjezd zachovávaly), přispěla v roce 2019 k pádu zeleného starosty Prahy 4 Petra Štěpánka.

Magistrály se bojí i náměstek Adam Scheihnerr. Cyklopruhy máme nově na Evropské, Patočkově, dokonce i na Chlumecké. Na magistrále jich ale v tomto volebním období nevznikl ani metr. Nepředpokládám, že by to bylo proto, že na to Scheinherr neměl odvahu. Spíš jej drží zpátky křehká koaliční většina zahrnující TOP 09, jejíž předseda Jiří Pospíšil by si v otázkách dopravy daleko lépe sedl s milovníky aut na pomezí ODS a Svobodných.

Přečtěte si také | Pražské ulice jsou konstruovány na objem automobilové dopravy o 20 % nižší, říká Adam Scheinherr

Zbavme se dopravních vředů

Z velké proměny magistrály, která mohla být kolem roku 2016 realitou, zbylo pár nových přechodů a světla na Wenzigově, pomáhající bez cykloobousměrky daleko víc autům než čemukoliv jinému. Ovšem, jak vidno z videa nebo z toho, že náš aprílový článek oznamující zřízení cyklostezky na magistrále byl nejčtenějším textem minulého roku, pod podlahou bublá touha s tou zatracenou městskou dálnicí přece jen něco udělat.

Pro začátek by jistě stačilo „shodit“ její božský status a přistoupit k ní jako ke každé jiné ulici. Tedy doplnit aspoň kombinaci cyklopruhů a legalizací, jaké se na většině ostatních pražských hlavních ulic už roky dělají.

A oprášení konceptů z let 2009 až 2014 by mělo ihned následovat. Městský okruh má hotovou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Věří ještě někdo, že se humanizace magistrály projekčně připraví tak, aby začala hned se zprovozněním okruhu, když na poslední pořádnou studii padá prach už skoro deset let? Kdepak, vše směřuje k tomu, že magistrála s námi zůstane i po zprovoznění Městského okruhu. A potom i po zprovoznění Pražského okruhu, i po postavení všech radiál, obchvatů a dálničních spojek. I těch, o kterých ani ještě nevíme, že je auta budou za třicet let chtít naplnit. Při stávajícím uvažování bude Praze na korekci magistrály vždycky nějaká dálnice chybět.

Ne, změna musí proběhnout jinak. Je na čase tenhle gordický tunel prostě rozetnout. Do humanizace magistrály se pustit ne proto, že bude jednou za deset let pár měsíců „okno,“ až se zprovozní nějaký kus okruhu a aut na pár měsíců ubude. Ale prostě proto, že magistrála je odporný dopravní vřed, který v krásném městě typu Prahy naprosto nemá co dělat.

reklama