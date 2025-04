Zelený kruh: 92 doporučení pro stabilnější Česko. Je třeba reagovat na sucha, ztrátu zemědělské půdy i drahé energie

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zelený kruh, asociace ekologických organizací, zveřejnil klíčová témata a řešení, která mohou pomoci zlepšit kvalitu života lidí, stabilizovat venkov i život ve městech, snížit dopady extrémního počasí a posílit soběstačnost Česka. Materiál s názvem Životní prostředí – doporučení pro volby do PS 2025 reaguje na aktuální výzvy spojené s dopady sucha, ztrátou zemědělské půdy, drahými energiemi, úbytkem biodiverzity či přetížením měst dopravou. Zároveň dává konkrétní vodítka, jak přijímat a naplňovat závazky, které vyplývají z evropských i mezinárodních dohod a strategií, ale také z potřeb zajištění energetické, surovinové či potravinové nezávislosti Evropy.Materiál pokrývá 20 témat a předkládá celkem 92 doporučení. Do přípravy se zapojilo 12 členských organizací Zeleného kruhu. U každého tématu je stručně popsán aktuální problém, jeho širší souvislosti a návrh na řešení, které je realistické, ekonomicky proveditelné a veřejností dobře vnímané.

„Zelený kruh nabízí politickým stranám a hnutím před volbami do Poslanecké sněmovny možnost bližšího seznámení s návrhy a konzultace k jednotlivým opatřením. Naší snahou je podpořit jejich reálné zakotvení do programů a následně i do praxe, aby Česká republika dokázala účinně reagovat na environmentální výzvy současnosti,“ uvedla ředitelka Zeleného kruhu Petra Kolínská.

Přehled témat pro nové volební období

• Národní plán na obnovu přírody

• Důsledná ochrana přírody na 10 % území

• Silná krajina = silná ekonomika: Investice do půdy, vody, venkova i měst

• Přirozené řeky

• Odolné a udržitelné zemědělství

• Adaptace a mitigace změny klimatu v lesích

• Reforma územního plánování

• Modernizace energetiky – rozvoj OZE pro bezpečný odklon od uhlí

• Spravedlivá transformace a řešení energetické chudoby

• Udržitelná městská mobilita

• Ochrana zvířat do Ústavy

• Udržitelná živočišná výroba a spotřeba

• Ochrana divokých zvířat v zájmových a dalších chovech

• Lepší podmínky záchranných stanic pro divoká zvířata

• Klimatická politika (evropské a mezinárodní závazky)

• Evropské fondy

• Prevence vzniku odpadů

• Výrobky bez toxických látek

• Zapojování veřejnosti do rozhodování a spolupráce s nevládními organizacemi

• Efektivní a víceleté financování veřejně prospěšných činností

„Povodně i vysychání krajiny, snižování rozmanitosti přírody i úbytek životodárné půdy ohrožují životní úroveň i zdraví lidí. Proto je nutné uvést v život ambiciózní Národní plán na obnovu přírody, který pomůže připravit naše zemědělství, lesy i města na dopady klimatické změny,“ uvádí Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické.

Podle Martiny Skohoutilové z ČSOP Pražská pastvina máme už dnes stovky míst, kde obnova krajiny i ochrana přírody přinášejí hmatatelné výsledky – zadržují vodu, chrání úrodu, zvyšují hodnotu území. „Právě tam nesmíme ztratit kontinuitu. Péče o volnou krajinu i chráněná území musí být stabilní, dlouhodobá a dostatečně financovaná. Je čas zařadit ji mezi klíčové rozpočtové priority státu – s důrazem na efektivitu, hospodárnost a konkrétní přínos pro lidi i ekonomiku,“ dodává.

Martin Rexa z Hnutí DUHA pokračuje: „Do roku 2030 potřebujeme využít alespoň 10 % zemědělské půdy pro krajinné prvky, biopásy a další plochy, které chrání zemědělskou krajinu před suchem, erozí a úbytkem opylovačů. K tomu je nutné motivovat zemědělce i další vlastníky pozemků prostřednictvím smysluplně nastavených dotací.“

„Lidé potřebují jistotu, že zvládnou zaplatit energie. Část výnosů z emisních povolenek a evropských fondů musí směřovat na zateplování domů a obnovitelné zdroje – aby pomoc byla dostupná i nájemníkům a domácnostem s nižšími příjmy,“ uvedl Radek Kubala z platformy pro sociálně-ekologickou transformaci Re-set.

Podle Jiřího Koželouha z Hnutí DUHA Česko nepotřebuje dotace pro uhelné elektrárny. Potřebné jsou podle jeho slov investice do úspor energie a domácích obnovitelných zdrojů. Ty přinesou levnější elektřinu, vyšší soběstačnost a čistější vzduch. „Do roku 2030 mohou pokrýt třetinu spotřeby energie. Klíčem je zrychlit povolování a výstavbu, posílit sítě a odstranit zbytečné bariéry,“ uvedl.

Miriam Macurová z Greenpeace ČR dodává: „Extrémy počasí, které jsme zažili minulý rok ve formě horka, sucha a povodní, budou podle vědců do budoucna častější a intenzivnější. Proto je nutné nastavit ambiciózní klimatické cíle do roku 2040 v souladu s evropskými a mezinárodními závazky, které jasně stanoví data ukončení spalování uhlí, ropy a plyn a ukončí financování činností, které poškozují klima a životního prostředí. Přesměrované a ušetřené finance pak musí podpořit přechod na udržitelnou energetiku, ochranu životního prostředí a podporu lidí v ČR i globálně.”

„Význam ochrany zvířat ve společnosti stoupá. Dle výzkumu veřejného mínění má 91 % Čechů a Češek za to, že ochrana zvířat je důležitou hodnotou a zaslouží si pozornost politiků. Dle dalšího výzkumu 63 % Čechů a Češek souhlasí s tím, aby se ochrana zvířat zakotvila do české Ústavy. Navrhujeme proto zahrnout závazek ochrany zvířat do Ústavy České republiky, kde v současnosti na rozdíl od ústav například Německa nebo Rakouska chybí,“ uzavřel Pavel Buršík z organizace OBRAZ - Obránci zvířat.

Zelený kruh je asociace, která sdružuje více než 90 významných ekologických nevládních organizací (mj. Arnika, Greenpeace, Hnutí Duha, Česká společnost ornitologická) působících v České republice. Asociace se věnuje plošnému monitorování zákonů a politik, koordinuje legislativní kampaně a poskytuje aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě se zabývá problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí.

reklama