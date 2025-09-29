https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/zeleny-kruh-ktere-strany-chteji-lepsi-ochranu-prirody-a-ktere-mlci
Zelený kruh: Které strany chtějí lepší ochranu přírody a které mlčí?

29.9.2025
Diskuse: 7
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jaroslav A. Polák / Flickr
Organizace z asociace Zelený kruh prostudovaly volební programy v částech věnujících se ochraně životního prostředí, klimatu a podmínek pro fungování občanské společnosti. K dispozici jsou také výsledky ankety, v níž volební subjekty odpovídaly na otázky připravené experty z členských organizací. Do hodnocení byly zařazeny hnutí ANO 2011, Motoristé sobě, Piráti, Stačilo!, STAN, koalice SPOLU a SPD.
 
„Jednoznačně nejkomplexnější a nejkonkrétnější programy s pozitivními cíli a návrhy mají Starostové a nezávislí (STAN) a Piráti. Program hnutí ANO kombinuje škodlivá opatření, konstruktivní pozitivní návrhy a obecné sliby, jejichž dopad nelze vyhodnotit. Koalice SPOLU často zůstává u vágních formulací a SPD se klíčovým environmentálním tématům prakticky nevěnuje,“ uvedla ředitelka Zeleného kruhu Petra Kolínská.

„Většina stran se hlásí k potřebě obnovit přírodní charakter krajiny. To je pozitivní signál vzhledem k dramatické erozi půdy, úbytku biodiverzity a dopadům klimatické změny. Nikdo ale zatím nepředstavil plán, který by propojil obnovu, dlouhodobou péči, motivaci zemědělců a stabilní financování a zároveň garantoval, že Česko splní evropský cíl – 10 % území pod důslednou ochranou do roku 2030. Pokud se zůstane jen u dobrovolných opatření nebo u ‚pozitivní‘ rétoriky, která zastírá škodlivé kroky, ke zlepšení nedojde,“ uvedla Martina Skohoutilová z organizace ČSOP Pražská pastvina.

„Alarmující je, že téměř všechny politické subjekty se ve svých programech vyslovují pro podporu takzvaného “energetického využívání odpadů”, jinými slovy výstavbu dalších spaloven. Ty přitom nejen, že neřeší problém s odpady, ale produkují tuny pevných zbytků s obsahem toxických látek, které budeme následně muset někam ukládat, emise a skleníkové plyny srovnatelné s uhelnými elektrárnami. To není dobrý krok ani z hlediska dekarbonizace,“ uvedla Sarah Ožanová, vedoucí kampaně Nespaluj, recykluj! z Arniky.

„Na zrychlení rozvoje obnovitelných zdrojů se shodnou ANO, SPOLU, STAN i Piráti, byť jen poslední dvě strany mají konkrétnější návrhy. Program hnutí ANO ovšem slibuje všechno, včetně zachraňování uhelných elektráren (což by zatížilo výdaje domácností) a celkově program rámuje protievropsky. Modernizaci energetiky odmítají SPD a Motoristé. V anketě mezi stranami podpořilo rozvoj OZE i Stačilo!“, říká Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA.

Kompletní výsledky analýzy.

Zdroj | Zelený kruh

Při hodnocení programů jsme vycházeli z témat, které jsme zpracovali do předvolebních doporučení zveřejněných na jaře 2025.

Sledovali jsme, jak strany přistupují k potřebě obnovit přírodu a silněji chránit vybraná přírodně cenná území a jak chtějí tyto aktivity financovat. Posuzovali jsme návrhy na přírodní obnovu řek a plány na transformaci zemědělství směrem k udržitelným postupům a zda mají plán pro adaptaci lesů na změnu klimatu. Zásadní pro nás byly také názory na modernizaci energetiky, rozvoj obnovitelných zdrojů, a řešením energetické chudoby. V oblasti rozvoje měst a obcí jsme hodnotili přístup k reformě územního plánování a podpoře udržitelné městské mobility. Součástí hodnocení je také téma udržitelnější živočišné výroby a ochrana divokých zvířat. Nakonec jsme zkoumali, jak programy reflektují naše mezinárodní klimatické závazky, jak plánují využít evropské fondy a jak přistupují k prevenci vzniku odpadů a omezení toxických látek ve výrobcích. Sledovali jsme také postoje volebních subjektů k organizacím občanské společnosti.

Zelený kruh

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
HH

Honza Honza

29.9.2025 10:25
Nejlepší ochrana přírody je rozumný Green Deal bez zákazů, příkazů, povolenek, výstavba JE, rozumné zemědělství s dotacemi do přírody ne do výroby brambor, rozumné lesnictví s podporou podnikání, aby lesy měly peníze a mohly uskutečńovat adaptaci lesa na oteplování.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

29.9.2025 17:12 Reaguje na Honza Honza
Asi tak.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.9.2025 10:32
STAN si může dovolit utrácet, když má pravděpodobně příjmy z organizovaného zločinu, jak ukazují první výpovědi svědků kausy Dosimetr.
"Přirozenou krajinu", ani 10 % "chráněného" (= ekology likvidovaného) území státu rozhodně nechci. Raději to tedy hodím některé ze stran se "lhostejným" vztahem k ekologické ideologii.
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

29.9.2025 12:51 Reaguje na Jan Šimůnek
:-D
Odpovědět
AL

Alena Lyskova

29.9.2025 11:05
Tak jsem čekala, kdy se vytáhne otázka ochtany přírody. Vážení dotace do přírody, to už tu je. Rádoby ochránci přírody berou dotace na udržbu PR a národních parků. To jsou prachy vyhozené z okna. Stejně nehnou prstem. Za pár let se zjistí, že tento postup nebyl správný a příjdou další chytráci a budou tvrdit pravý opak. Vlastně to budou titéž vykukové budou jen vyprávět zase jiné pohádky takové ze vytřískají další peníze. Přestaňte se odkazovat na ochranu přírody, je to jen a jen o penězích. Budu volit toho kdo nechá přírodu žít si svým životem a nebude jí nezneužívat ke Svému prospěchu.
Prospěch z půdy může mít jen ten kdo na ní pracuje nebo jí vlastní.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

29.9.2025 17:11 Reaguje na Alena Lyskova
1*
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

30.9.2025 12:06 Reaguje na Alena Lyskova
Prospěch z půdy může mít jen ten kdo na ní pracuje nebo jí vlastní ...
To máte pravdu, ale protože (u nás) nikdo nežije sám, jako Robinson na pustém ostrově, musí brát i ohled na ostatní, ostatně, sám je i na ostatních závislý.
Odpovědět

Pražská EVVOluce

