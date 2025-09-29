Zelený kruh: Které strany chtějí lepší ochranu přírody a které mlčí?
„Většina stran se hlásí k potřebě obnovit přírodní charakter krajiny. To je pozitivní signál vzhledem k dramatické erozi půdy, úbytku biodiverzity a dopadům klimatické změny. Nikdo ale zatím nepředstavil plán, který by propojil obnovu, dlouhodobou péči, motivaci zemědělců a stabilní financování a zároveň garantoval, že Česko splní evropský cíl – 10 % území pod důslednou ochranou do roku 2030. Pokud se zůstane jen u dobrovolných opatření nebo u ‚pozitivní‘ rétoriky, která zastírá škodlivé kroky, ke zlepšení nedojde,“ uvedla Martina Skohoutilová z organizace ČSOP Pražská pastvina.
„Alarmující je, že téměř všechny politické subjekty se ve svých programech vyslovují pro podporu takzvaného “energetického využívání odpadů”, jinými slovy výstavbu dalších spaloven. Ty přitom nejen, že neřeší problém s odpady, ale produkují tuny pevných zbytků s obsahem toxických látek, které budeme následně muset někam ukládat, emise a skleníkové plyny srovnatelné s uhelnými elektrárnami. To není dobrý krok ani z hlediska dekarbonizace,“ uvedla Sarah Ožanová, vedoucí kampaně Nespaluj, recykluj! z Arniky.
„Na zrychlení rozvoje obnovitelných zdrojů se shodnou ANO, SPOLU, STAN i Piráti, byť jen poslední dvě strany mají konkrétnější návrhy. Program hnutí ANO ovšem slibuje všechno, včetně zachraňování uhelných elektráren (což by zatížilo výdaje domácností) a celkově program rámuje protievropsky. Modernizaci energetiky odmítají SPD a Motoristé. V anketě mezi stranami podpořilo rozvoj OZE i Stačilo!“, říká Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA.
Při hodnocení programů jsme vycházeli z témat, které jsme zpracovali do předvolebních doporučení zveřejněných na jaře 2025.
Sledovali jsme, jak strany přistupují k potřebě obnovit přírodu a silněji chránit vybraná přírodně cenná území a jak chtějí tyto aktivity financovat. Posuzovali jsme návrhy na přírodní obnovu řek a plány na transformaci zemědělství směrem k udržitelným postupům a zda mají plán pro adaptaci lesů na změnu klimatu. Zásadní pro nás byly také názory na modernizaci energetiky, rozvoj obnovitelných zdrojů, a řešením energetické chudoby. V oblasti rozvoje měst a obcí jsme hodnotili přístup k reformě územního plánování a podpoře udržitelné městské mobility. Součástí hodnocení je také téma udržitelnější živočišné výroby a ochrana divokých zvířat. Nakonec jsme zkoumali, jak programy reflektují naše mezinárodní klimatické závazky, jak plánují využít evropské fondy a jak přistupují k prevenci vzniku odpadů a omezení toxických látek ve výrobcích. Sledovali jsme také postoje volebních subjektů k organizacím občanské společnosti.
reklama
Dále čtěte |
Online diskuse
Všechny komentáře (7)
Honza Honza29.9.2025 10:25
smějící se bestie29.9.2025 17:12 Reaguje na Honza Honza
Jan Šimůnek29.9.2025 10:32
"Přirozenou krajinu", ani 10 % "chráněného" (= ekology likvidovaného) území státu rozhodně nechci. Raději to tedy hodím některé ze stran se "lhostejným" vztahem k ekologické ideologii.
Michal Uhrovič29.9.2025 12:51 Reaguje na Jan Šimůnek
Alena Lyskova29.9.2025 11:05
Prospěch z půdy může mít jen ten kdo na ní pracuje nebo jí vlastní.
smějící se bestie29.9.2025 17:11 Reaguje na Alena Lyskova
Jaroslav Pokorný30.9.2025 12:06 Reaguje na Alena Lyskova
To máte pravdu, ale protože (u nás) nikdo nežije sám, jako Robinson na pustém ostrově, musí brát i ohled na ostatní, ostatně, sám je i na ostatních závislý.