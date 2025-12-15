https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/zeleny-kruh-vyzyvame-ministra-k-dialogu.ochrana-zivotniho-prostredi-neni-luxus-ale-ustavni-povinnost
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zelený kruh: Vyzýváme ministra k dialogu. Ochrana životního prostředí není luxus, ale ústavní povinnost

15.12.2025 | Zelený kruh |
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
Asociace ekologických organizací Zelený kruh se obrátila na pověřeného ministra životního prostředí Petra Macinku s oficiální žádostí o schůzku, jejímž cílem má být nastavení profesionální a věcné komunikace mezi resortem a ekologickými organizacemi. Zároveň Zelený kruh deklaruje, že ekologické organizace jsou připraveny kritizovat negativní záměry a bránit přírodu a zdraví občanů před škodlivými návrhy.
 
V odeslaném dopise zástupci asociace zdůrazňují, že ministr má hájit veřejný zájem na zdravém životním prostředí pro všechny občany, nikoliv pouze pro své voliče. Zelený kruh nabízí vedení ministerstva svou expertízu a analytická data z terénu, která jsou klíčová pro kompetentní rozhodování v době, kdy stav krajiny a ekosystémů vyžaduje neodkladná odborná řešení.

Zelený kruh zároveň připomíná, že ochrana přírody a zdravého prostředí pro občany není společenským nadstandardem, ale ústavní povinností státu. Politická východiska nové vlády se mohou v mnoha bodech lišit od principů, které ekologické organizace dlouhodobě zastávají. Ekologické organizace přesto považují za nezbytné hledat shodu nad konkrétními kroky vedoucími ke zlepšení životního prostředí. Asociace deklaruje připravenost podpořit opatření, která povedou k reálné ochraně přírodního bohatství pro budoucí generace.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA: „Pro Petra Macinku pověřením vést MŽP skončila doba, kdy mu stačily silné výroky. Nyní bude muset ukázat karty a konat. A pokud budou on či jiný zástupce jeho strany chtít na tomto resortu uspět, bude nezbytné chránit přírodu a zdraví lidí, podporovat transformaci energetiky či adaptaci na změnu klimatu. Protože to je zákonná povinnost ministerstva a měřítko jeho úspěchu. Jsme připraveni důrazně čelit případným negativním krokům a bránit přírodu i zdravé životní prostředí, a stejně tak vést debatu a spolupracovat na rozumných řešeních.“

Karolína Brabcová, odbornice na toxické látky ve spotřebním zboží (Arnika): „Apelujeme na pana ministra, aby ve své agendě nepodceňoval rizika spojená se znečištěním a přítomností toxických látek ve vodě, půdě a potravinách.Je naprosto zásadní, aby stát důsledně dohlížel na to, že se do našich domovů nedostávají výrobky obsahující nebezpečné látky, které přímo ohrožují zdraví a životy obyvatel České republiky. Prevence znečištění a přísná kontrola firem, aby plnily veškeré své zákonné povinnosti, jsou klíčovými nástroji pro ochranu veřejného zdraví, které nesmí ustoupit do pozadí.“

Jiří Dlouhý, předseda Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ): „Ministerstvo životního prostředí musí pečovat o životní prostředí nejen s perspektivou tohoto volebního období, ale také s ohledem na příští generace.”

Petra Kolínská, ředitelka Zeleného kruhu: „Usilujeme o věcnou komunikaci s každým ministrem životního prostředí. Ministr je za svoji práci odpovědný nejen svým voličům, ale všem občanům. ŽIvotní prostředí je hodnota, kterou chráníme, protože bez ní nelze žít kvalitní a zdravý život.“

reklama
 
Zelený kruh

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Dále čtěte |
Komíny Foto: Depositphotos Kudy na snižování emisí? Fakta o klimatu předkládají data v novém Atlasu dekarbonizace Česka Foto: COP PARIS Flickr Pařížská dohoda byla přelomová, ale cíle zůstávají i po 10 letech vzdálené Kotelna Foto: depositphotos Šéf Lasselsbergeru: Snížit emise v EU o 90 procent může být pro průmysl katastrofou

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist