Zelený kruh: Vyzýváme ministra k dialogu. Ochrana životního prostředí není luxus, ale ústavní povinnost
Zelený kruh zároveň připomíná, že ochrana přírody a zdravého prostředí pro občany není společenským nadstandardem, ale ústavní povinností státu. Politická východiska nové vlády se mohou v mnoha bodech lišit od principů, které ekologické organizace dlouhodobě zastávají. Ekologické organizace přesto považují za nezbytné hledat shodu nad konkrétními kroky vedoucími ke zlepšení životního prostředí. Asociace deklaruje připravenost podpořit opatření, která povedou k reálné ochraně přírodního bohatství pro budoucí generace.
Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA: „Pro Petra Macinku pověřením vést MŽP skončila doba, kdy mu stačily silné výroky. Nyní bude muset ukázat karty a konat. A pokud budou on či jiný zástupce jeho strany chtít na tomto resortu uspět, bude nezbytné chránit přírodu a zdraví lidí, podporovat transformaci energetiky či adaptaci na změnu klimatu. Protože to je zákonná povinnost ministerstva a měřítko jeho úspěchu. Jsme připraveni důrazně čelit případným negativním krokům a bránit přírodu i zdravé životní prostředí, a stejně tak vést debatu a spolupracovat na rozumných řešeních.“
Karolína Brabcová, odbornice na toxické látky ve spotřebním zboží (Arnika): „Apelujeme na pana ministra, aby ve své agendě nepodceňoval rizika spojená se znečištěním a přítomností toxických látek ve vodě, půdě a potravinách.Je naprosto zásadní, aby stát důsledně dohlížel na to, že se do našich domovů nedostávají výrobky obsahující nebezpečné látky, které přímo ohrožují zdraví a životy obyvatel České republiky. Prevence znečištění a přísná kontrola firem, aby plnily veškeré své zákonné povinnosti, jsou klíčovými nástroji pro ochranu veřejného zdraví, které nesmí ustoupit do pozadí.“
Jiří Dlouhý, předseda Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ): „Ministerstvo životního prostředí musí pečovat o životní prostředí nejen s perspektivou tohoto volebního období, ale také s ohledem na příští generace.”
Petra Kolínská, ředitelka Zeleného kruhu: „Usilujeme o věcnou komunikaci s každým ministrem životního prostředí. Ministr je za svoji práci odpovědný nejen svým voličům, ale všem občanům. ŽIvotní prostředí je hodnota, kterou chráníme, protože bez ní nelze žít kvalitní a zdravý život.“
