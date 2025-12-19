Znepokojené matky: Žiadosť o uplatnenie ukončenia klimatickej krízy aj na území Slovenskej republiky
s veľkým záujmom a úľavou sme zaznamenali Vaše vyhlásenie, podľa ktorého sa klimatická kríza v Českej republike skončila. Ako matky, ktoré denne riešia počasie pri výbere oblečenia pre deti a budúcnosť pri ich ukladaní spať, vnímame túto správu ako prelomovú. Oceňujeme najmä Vašu schopnosť pomenovať realitu jasne, stručne a s definitívnou platnosťou, čo je v dnešnej dobe vzácne.
Keďže Slovenská republika sa, žiaľ, zatiaľ podobným úspechom pochváliť nemôže. Chceli by sme vás preto požiadať či by bolo možné uplatniť rovnaký prístup, ktorý viedol k ukončeniu klimatickej krízy v Českej republike, aj v našich podmienkach. Veríme, že by aj krátke vyjadrenie, metodické usmernenie alebo potvrdenie tohto záveru mohlo mať okamžitý a priaznivý vplyv. Radi by sme sa inšpirovali českým príkladom a ukončili túto tému raz a navždy, ideálne ešte pred ďalším suchom, povodňou alebo vlnou horúčav.
Sme presvedčené, že spoločným úsilím a správne zvolenými slovami dokážeme zabezpečiť pokojnejšiu budúcnosť pre naše deti – najmä pokiaľ ide o to, o čo sa už netreba znepokojovať. Osobitne nádejne vnímame možnosť, že by deti v južných regiónoch Slovenska mohli opäť zažívať zimy so snehom, stabilnejšie ročné obdobia a predvídateľnejšie podmienky pre každodenný život. Takýto vývoj by priniesol úľavu rodinám, školám aj samosprávam. Tešíme sa na Vašu odpoveď a veríme, že si na Slovensko nájdete čas v čo najbližšom termíne.
V Bratislave 17. decembra 2025
S úctou
reklama