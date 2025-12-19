https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/znepokojene-matky-ziadost-o-uplatnenie-ukoncenia-klimatickej-krizy-aj-na-uzemi-slovenskej-republiky
Znepokojené matky: Žiadosť o uplatnenie ukončenia klimatickej krízy aj na území Slovenskej republiky

19.12.2025 | Znepokojené matky |
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | AKIS`s Palette / Shutterstock
Vážený pán minister Macinka,
s veľkým záujmom a úľavou sme zaznamenali Vaše vyhlásenie, podľa ktorého sa klimatická kríza v Českej republike skončila. Ako matky, ktoré denne riešia počasie pri výbere oblečenia pre deti a budúcnosť pri ich ukladaní spať, vnímame túto správu ako prelomovú. Oceňujeme najmä Vašu schopnosť pomenovať realitu jasne, stručne a s definitívnou platnosťou, čo je v dnešnej dobe vzácne.
 
Dovoľte nám krátko sa predstaviť. Na Slovensku dlhodobo pôsobíme ako znepokojené matky, ktoré sa aktívne zapájali do hľadania riešení klimatickej krízy – od občianskych iniciatív, verejných diskusií a pripomienkovaní politík až po každodenné drobné rozhodnutia, ktoré nám boli odporúčané ako „zodpovedné“. Roky sme sa snažili pochopiť komplexnosť problému a prispieť k jeho riešeniu, no až Vaše vyhlásenie nám ukázalo, že sme sa možno zbytočne sústredili na detaily.

Keďže Slovenská republika sa, žiaľ, zatiaľ podobným úspechom pochváliť nemôže. Chceli by sme vás preto požiadať či by bolo možné uplatniť rovnaký prístup, ktorý viedol k ukončeniu klimatickej krízy v Českej republike, aj v našich podmienkach. Veríme, že by aj krátke vyjadrenie, metodické usmernenie alebo potvrdenie tohto záveru mohlo mať okamžitý a priaznivý vplyv. Radi by sme sa inšpirovali českým príkladom a ukončili túto tému raz a navždy, ideálne ešte pred ďalším suchom, povodňou alebo vlnou horúčav.

Sme presvedčené, že spoločným úsilím a správne zvolenými slovami dokážeme zabezpečiť pokojnejšiu budúcnosť pre naše deti – najmä pokiaľ ide o to, o čo sa už netreba znepokojovať. Osobitne nádejne vnímame možnosť, že by deti v južných regiónoch Slovenska mohli opäť zažívať zimy so snehom, stabilnejšie ročné obdobia a predvídateľnejšie podmienky pre každodenný život. Takýto vývoj by priniesol úľavu rodinám, školám aj samosprávam. Tešíme sa na Vašu odpoveď a veríme, že si na Slovensko nájdete čas v čo najbližšom termíne.

V Bratislave 17. decembra 2025

S úctou

Znepokojené matky

Znepokojené matky

