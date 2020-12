Zuzana Janatová: Elektromobilita bez baterií

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Ben McLeod / Flickr V současné době je výroba vodíkových automobilů relativně nákladná. Ilustrační snímek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pokud chce Evropská unie dosáhnout v roce 2050 uhlíkové neutrality, bude muset více využívat vodík. Ten má, jako nosič absolutně čisté energie, potenciál významně pomoct při naplňování deklarovaného cíle.

Aby Evropa splnila plánované snížení emisí oxidu uhličitého u spalovacích motorů ze zhruba 260 milionů automobilů, bude muset 33 milionů vozů jezdit na elektrický pohon. Zatímco elektrický pohon ve vozidle je efektivní, celková spotřeba energie a emise skleníkových plynů rozhodujícím způsobem závisí na zdroji používaném k výrobě elektřiny. Ekologický přínos elektromobilů tak negativně snižuje současná výroba elektřiny, která má v 70 procentech vysokou uhlíkovou stopu.

Ani využití některých druhů OZE při výrobě elektřiny nemusí vždy zajistit požadované snížení emisí skleníkových plynů. Například u elektřiny z bioplynu vyráběného pěstováním a následným zpracování kulturních plodin je uhlíková stopa vyšší, než při použití klasického benzínu, či nafty. Podobný efekt má zavedení povinných příměsí biosložek do benzínu a nafty, které při své produkci zanechávají dvojnásobnou uhlíkovou stopu, než jakou mají produkty z ropy. Lepším řešením je přeměna bioplynu na biometan, ideálně s použitím energie z obnovitelných zdrojů, který má vyšší účinnost a nižší emise než zemní plyn. Nejlépe vychází výroba elektrické energie ze slunce nebo větru. Anebo použití vodíkových článků, u kterých odpadají emise oxidu uhličitého při výrobě a likvidaci akumulátorů.

Dobíjení je pomalé a rozvodná síť je nedostatečná

Pro dosažení uhlíkové neutrality v dopravě se elektromobily jeví jako nejlepší řešení. Zatím ale narážíme na řadu bariér a technických limitů. Baterie na pohánění aut jsou finančně i výrobně náročné, mají relativně krátkou životnost a zdroje lithia potřebného pro jejich výrobu jsou podle všeho omezené. Celkově produkce a likvidace baterií v současnosti představuje větší ekologickou zátěž než provoz moderních spalovacích motorů.

Problémem plošného nasazení velkých autobaterií je také omezená možnost jejich dobíjení. Běžná nabíjecí stanice s výkonem 3,7 kW plní vůz Tesla s kapacitou baterie 100 kWh téměř 30 hodin. Třífázová 11kW nabíječka to zvládne za 10 hodin. Ovšem není možné, aby byly všude umístěné takto silné stanice, protože rozvodná elektrická síť není na takový proud dimenzována. Masové využití bateriových elektromobilů by si vyžádalo úplně novou infrastrukturu elektrické sítě. A až bude vybudovaná, zůstává otázka, jak vyrobit potřebnou elektřinu. Při elektrifikaci všech vozidel registrovaných v Česku by roční produkce elektřiny 81 TWh stačila zhruba na jejich 70 dobití.

Tankování vodíku je rychlé s velkým dojezdem

Jako možná alternativa se ukazuje elektromobilita bez baterií - vodíkový článek vyrábějící elektřinu. Vodík má oproti jiným nosičům energie řadu výhod. Má absolutně nulové emise, vysokou energetickou hustota, doplnění paliva je rychlé a jeho zásoby jsou neomezené.

Jeden kilogram vodíku obsahuje 33 kWh energie, zatímco akumulátor má v jednou kilogramu jen 0,24 kWh, takže aby se energeticky vyrovnal 1 kilogramu vodíku, musí vážit 140 kilogramů. Dnes vychází náklady za vodík podobně jako u benzínu, nebo nafty. Vodíkové auto v průměru spotřebuje 1 kilogram vodíku na 100 kilometrů, což při ceně 9,50 EUR vyjde v přepočtu na necelé 2,40 koruny na kilometr jízdy. A na nádrž dojede zhruba 700 kilometrů.

V současné době je výroba vodíkových automobilů relativně nákladná. Podle výrobců automobilu se ale náklady na produkci vodíkových aut do 10 let srovnají s elektromobily a hybridy. Pak se vyplatí zejména pro nákladní vozy a vlaky. Analýza společnosti Bloomberg uvádí, že v roce 2030 by měly náklady na výrobu vodíku klesnout oproti dnešku až o 80 procent. A v roce do roku 2050 by mohl vodík pokrývat 24 procent světové spotřeby energie, což by snížilo emise CO2 o 34 procent. Vodík vyrobený z větrné nebo solární energie by mohl být k dispozici za stejnou cenu jako zemní plyn.

Na dosažení konkurenceschopnosti vodíku bude potřeba investovat do infrastruktury zhruba 80 miliard EUR, což není nijak extrémní číslo, když si uvědomíme, že to je necelých 5 procent ročních celosvětových výdajů za energii. Programy na dosažení uhlíkové neutrality s takovými výdaji počítají. Například jen v Německu v loňském roce investovali do rozvoje obnovitelných zdrojů energie téměř 30 miliard EUR. Do projektů spojených s vodíkem vložili Členové asociace Hydrogen Europe už 198 milionů EUR. A celková suma vodíkových investic národních vlád i s podporou EU dosáhla 844 milionů EUR.

Státy přijímají národní plány a firmy se spojují

Pro naplnění vizí masového využití vodíku vzniká řada partnerských projektů společného výzkumu a uvádění nových technologií do praxe, jako je H2-Mobility v Německu a Velké Británii nebo Hydrogen Highway ve Skandinávii.

Do spolupráce se zapojují technologické start upy i velké firmy působící v oboru, jako jsou společnost Air Products a Nouryon, které v rotterdamských elektrolyzérech vyrábí 18 tun zeleného vodíku ročně a v rámci evropského programu GOs ho dodávají do vodíkových stanic v Německu a pohánějí s ním vodíkové autobusy Transport for London.

Dnes je celková evropská výrobní kapacita elektrolyzérů necelých 1 GW ročně. Pro dosažení bezemisní Evropy potřebujeme do roku 2030 elektrolyzéry o výkonu 40 GW. K tomu bude nutné koordinovat úsilí Evropské aliance pro čistý vodík, nejen s členskými státy, ale i s regiony, kde mají ideální větrné a sluneční podmínky. Proto například v Saudské Arábii společnosti Air Products a ACWA Power postaví do roku 2025 největší výrobnu zeleného vodíku na světě určeného pro pohod vozidel. Zařízení poháněné obnovitelnou energií ročně vyrobí téměř čtvrt milionu tun vodíku, což je zhruba desetina plánované evropské spotřeby.

Spolupracují také velké automobilky jako je například Toyota, Honda, Mercedes a Hyundai, které se podílejí na vývoji nových palivových článků s firmou Doosan Fuel Cell. Podobně Dailmer, BMW, Volkswagen, Volvo a Ford vytvořily společně se společností Powercell projekt Auto-Stack a v Německu budou vyvíjet a sériově vyrábět vodíkové palivové články.

Pro zajištění provozu vodíkových automobilů bylo v roce 2019 uvedeno do provozu 83 nových čerpacích. Celkově jich na celém světě už funguje 432 a podle plánů číslo rychle poroste, protože za posledních pět let se jejich počet více než ztrojnásobil. V Německu vloni rozšířili síť 87 čerpacích stanic o 22 nových. Ve Francii už mají 26 čerpacích stanic a 34 jich je ve výstavbě. Také v dalších státech jako je Nizozemí nebo Švýcarsko, porostou počty vodíkových stanic násobným tempem. Pro letošní rok je po celém světě naplánováno dokončení dalších 226 stanic.

Česko se také zapojí

Ani v Česku není automobil na vodík novinkou. Pilotní projekt městského autobus TriHyBus s vodíkovými palivovými články byl úspěšně vyzkoušen již v letech 2009 až 2014 v Neratovicích, kde je postavena zatím jediná čerpací stanice vodíku u nás. Národní akční plán čisté mobility ovšem počítá, že v roce 2030 bude v Česku jezdit 60 000 až 90 000 aut na vodíkové články. Do roku 2023 by v tuzemsku mělo vzniknout šest až osm čerpacích stanic. Přednostně by měly být ve znečistěných regionech - Moravskoslezský kraj chce do roku 2025 uvést do provozu ve veřejné dopravě nejméně 30 vodíkových autobusů a tři vlaky. V Ostravě by měl vyjet první autobus už za dva roky. Podobně v Ústeckém kraji existujeme memorandum firem a institucí, které vybudují v Ústí nad Labem a Litvínově vodíkovou infrastrukturu pro zabezpečení provozu šesti autobusů na vodíkový pohon. Vodík tak i u nás dostane šanci ukázat svůj potenciál pro absolutně bezemisní a dlouhodobě udržitelnou dopravu.

reklama