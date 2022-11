Zuzana Vondrová: Česká republika přistupuje ke konci uhlí, jeho příležitostem i dopadům stále značně roztržitě

Břetislav Machaček 21.11.2022 10:11 Reaguje na vaber

Přesně, na rozdíl od dolu není rekultivace po zastavěné krajině

tak jednoduchá. Povrchový důl lze zaplavit, nebo zalesnit. Pokud

budu na vytěženou plochu navážet plynule skrývku, tak z něho lze

mít zase pole. U hlubinných dolů se ta půda propadne komplet a

záleží jak hluboko. Vznikne buď vodní plocha a nebo nová krajina

podle stupně poddolování. Problém je hlušina, ale i ta nalézá

široké využití k terénním úpravám a nebo ke vzniku nových biotopů.

Je to pouze o nostalgii po původní krajině a vazbám na daná místa.

Jako příklad vždy ale uvádím tu výdrž mého známého, který o jeden

dům přišel díky poddolování a o druhý kvůli stavbě silnice. Pak

si postavil chatu u lesa a dnes ji má u paseky. Co jsem chtěl říci? Že se ze vším smířil a chápe, že se jedinec musí podřídit zájmům

společnosti a nemůže tomu pouze bránit. Ano lituje toho, ale uznává

ty důvody i nyní a říká, že raději paseka, než jako v Mezné v NP ČŠ

hořící souše za chatou. Jediný problém byla rozbitá lesní cesta po

těžbě, kterou ale LČR daly do pořádku a už dnes chodí na houby do

oplocenek za chatou. Mi pouze vadí to, že měla dálnice nahradit

předchozí silnici, ale to se nikde nestalo. Je tam tak obojí a na

úkor přírody. Navíc se propaguje obnova dnes zbytečných polních cest, které může plně nahradit rozšíření příbřežních porostů

potoků a řek, nebo strouh mezi poli a loukami. Tam ornou půdu

oželím, ale budovat zpět zrušenou a nevyužitou polní cestu je

hloupost. Po ní se budou prohánět motorkáři a rušit zvířata,

kterým měla původně sloužit k množení a odpočinku. Čím více

zpřístupníme lidem krajinu, tím ji více ubíráme ostatním tvorům.

Totéž jsou cyklostezky kolem řek, kde si na cyklisty zvířata

buď zvyknou a nebo ta místa opustí. Co cyklista na takové stezce,

tak se zvedá hejno ptáků z řeky a odlétá jinam. Tam je vyplaší

jiný cyklista a pak se divíme, že se koncentrují tam, kde mají

klid k odpočinku a shánění potravy. Hlavně, že na to přispěla

EU a často současně po obou stranách řeky.

Odpovědět