Ceny Josefa Vavrouška hledájí osobnosti, které dýchají pro životní prostředí

Zachraňují vzácná území i druhy, pomáhají vracet vodu do krajiny, komunikují veřejnosti problémy životního prostředí nebo vzdělávají o klimatu. Od 20. února až do 31. března mají lidé možnost takové osobnosti nominovat na Environmentální Cenu Josefa Vavrouška a pomoct ocenit jejich práci. Cenu udílí Nadace Partnerství ve třech kategoriích – za celoživotní přínos, za výjimečný počin a ekozásek pro mladé do 26 let. Nominovat lidé mohou na www.cenajosefavavrouska.cz „Ochrana přírody tahá za kratší konec. Proto je potřeba nadšení a schopnost improvizace, aby se dosáhlo kýženého výsledku, schopnost nestandardních postupů, ochota snížit vlastní pohodlí. Pak je šance vyhrát. Zásadní ovšem je, aby ochrana stála na odborných podkladech. Pevně doufám, že spousta dalších mladých lidí se zapojí,” říká entomolog Michael Mikát. Ten cenu v kategorii Ekozásek získal za záchranu přírodní památky Na Plachtě , které hrozila likvidace ze strany developera.

Nejméně nominací se podle organizátorů obvykle sejde v kategorii Ekozásek pro mladé do 26 let. Proto se rozhodli na konkrétních příbězích významných laureátů ceny ukázat, jací byli v mládí, a přiblížit jejich první počiny.

Jaromír Bláha, významný ekolog a představitel Hnutí Duhy, vypráví, jak v trénýrkách a tílku vběhl na zasedání národního výběru protestovat proti těžbě bagry v lomu, kde hnízdili břehule.

Na Bedřicha Moldana, prvního československého i českého ministra životního prostředí, zase vzpomíná jeho kamarád. Prozrazuje Moldanovu přezdívku Beďar a vypráví, jak jej na svém kole Moldan odvezl na kole mnoho kilometrů zraněného do nemocnice a zpět.

Daniel Pitek, český soukromý zemědělec, sedlák, lesník a aktivní účastník veřejného dění, zase prozrazuje, jak po přestěhování ze Šumavy do pekla severních Čech a plakal, jak to tam nesnášel.

Mojmír Vlašín zase vtipně vypráví, jak se chránila příroda za socialismu - někdy stačilo soudruhům ukrást bagr, jindy za flašku slivovice vyhandlovat buldozer.

Kdo už 26 let přesáhl, může získat cenu za výjimečný počin. V minulosti ji získal autor projektu Živá krajina Jiří Malík , za přivedení divokých koní, zubrů a praturů do Milovic, Dalibor Dostál , nebo starostka energeticky nejúspornější čtvrti v Brně Jana Drápalová

Do velké Síně slávy za celoživotní přínos v ochraně přírody a životního prostředí se již 26 let dostávají ta nejvýznamnější jména českého environmentálního hnutí – od ministra životního prostředí Bedřicha Moldana přes filozofa Erazima Koháka až po zakladatelku největší moravské organizace pro environmentální vzdělávání Hanu Korvasovou.

„Vavroušek byl dobrodruh, ekolog, filozof a dříč. Jako vysokoškolák projel s expedicí Lambaréné Afriku, kde si poprvé plně uvědomil, jak to vypadá, když si člověk zlikviduje podmínky k životu. O 21 let později se stal prvním porevolučním ministrem životního prostředí. Svými vizemi předběhl dobu. Prosadil prvotní zákony o ochraně přírody a krajiny – mnohé stále platné. Jeho snahy vést nás k lepší budoucnosti předčasně zmařila lavina,” popisuje koordinátorka ceny Lucie Smolková z Nadace Partnerství.

Osobnosti, které dýchají pro zdravé životní prostředí a ochranu přírody, může nominovat široká veřejnost do 31. března 2023 na www.cenajosefavavrouska.cz.

