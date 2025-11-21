Dravcům a sovám pomáhají v zemědělské krajině speciální hnízdní budky
Jednou z možností, jak omezovat negativní dopady přemnožených hrabošů, je vrátit do krajiny jejich přirozené nepřátele – dravce a sovy. Tomu se už více než 40 let věnuje skupina břeclavských ochránců přírody. Ukázalo se, že vhodnou cestou je instalace budek, ve kterých mohou dravci a sovy bezpečně hnízdit.
Aktuálně je v okolí jihovýchodní části okresu Břeclav připraveno okolo 200 takových budek. Budky jsou vyrobené z plastových kanystrů 30-50 litrů a vydrží až 20 let. Zajistit prostředky na péči o takto rozsáhlou kolekci budek není jednoduché, ale i letos se podařilo pokrýt alespoň část nákladů z dotačního programu Českého svazu ochránců přírody „Ochrana biodiverzity“.
V rámci projektu „Péče o budky pro dravce a sovy na Břeclavsku 2025“ se břeclavští ochránci přírody věnovali péči o 80 budek, z nichž bylo obsazeno 47, tedy 59 %. Nejčastěji budky využívaly poštolky obecné, kterých letos hnízdilo v budkách 29 párů. Stejný typ budek si oblíbili i kalousi ušatí – sovy s nenápadným maskovacím zbarvením. Ve sledované kolekci budek jich zahnízdilo 13 párů.
Čtyři budky umístěné na okrajích lesů využily další sovy – puštíci obecní a v jednom případě v jedné z budek poněkud netradičně vyhnízdila sojka obecná. Ta si na rozdíl od jmenovaných druhů jako jediná dokáže hnízdo sama postavit, pro ty ostatní musí ochránci přírody dávat do budek výstelku tvořenou směsí pilin, hoblin a suché trávy. Ne všechna hnízdění se ale vydaří – někdy ptáci opustí kvůli rušení snůšku vajec, jindy hnízdo vyplení kuna skalní nebo dospělí ptáci během hnízdění zahynou. Letos byl zaznamenán jen jeden takový případ, kdy kalousi opustili v budce svou snůšku.
Budky musí ochránci přírody po hnízdění zkontrolovat, v případě potřeby vyměnit výstelku, opravit závěsy nebo obnovit ochranný nátěr. V terénu tak budou připraveny na příští sezónu – hnízdit se v nich začne opět v březnu.
Péči o budky pro dravce a sovy na Břeclavsku podpořil v roce 2025 národní program Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s. p. Program je dále významně podporován Ministerstvem životního prostředí ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, Nadačním fondem Veolia a Nadací Ivana Dejmala.
reklama