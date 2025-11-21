https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/dravcum-a-sovam-pomahaji-v-zemedelske-krajine-specialni-hnizdni-budky
Dravcům a sovám pomáhají v zemědělské krajině speciální hnízdní budky

21.11.2025 05:52 | PRAHA (Ekolist.cz) | Libor Opluštil
Mláďata kalousů ušatých.
Zdroj | ZO ČSOP Břeclav
Zemědělská krajina jižní Moravy trpí nedostatkem přírodních prvků, které poskytují útočiště volně žijícím živočichům. Břeclavští ochránci přírody proto už více než 40 let vracejí do polí přirozené predátory hrabošů – dravce a sovy. Díky instalaci speciálních hnízdních budek, z nichž je v regionu dnes přes 200, se daří podporovat jejich populace a posilovat ekologickou rovnováhu. V rámci letošního projektu se kontrolovali 80 budek, z nichž 59 % bylo úspěšně obsazeno, nejčastěji poštolkami obecnými a kalousy ušatými.
 
Zemědělsky intenzívně využívaná krajina jižní Moravy v současné době poskytuje volně žijícím živočichům omezené možnosti. Nejnápadnějšími prvky jsou ve zdejší krajině patrně větrolamy, které se ale většinou nacházejí na hranici životnosti a jejich obnova je i kvůli nedořešeným vlastnickým vztahům komplikovaná. Remízků a mezí je stále ještě minimum, ale na řadě katastrů se už začínají výrazněji zapojovat výsadby zeleně realizované v posledních 20 letech. Není proto divu, že v takto skromně „vybavené“ krajině žije také omezené množství rostlinných a živočišných druhů a ekologická rovnováha je velmi křehká. V polních kulturách se pak může snáze docházet ke kalamitnímu přemnožení drobných hlodavců.

Jednou z možností, jak omezovat negativní dopady přemnožených hrabošů, je vrátit do krajiny jejich přirozené nepřátele – dravce a sovy. Tomu se už více než 40 let věnuje skupina břeclavských ochránců přírody. Ukázalo se, že vhodnou cestou je instalace budek, ve kterých mohou dravci a sovy bezpečně hnízdit.

Mláďata puštíků obecných.
Zdroj | ZO ČSOP Břeclav

Aktuálně je v okolí jihovýchodní části okresu Břeclav připraveno okolo 200 takových budek. Budky jsou vyrobené z plastových kanystrů 30-50 litrů a vydrží až 20 let. Zajistit prostředky na péči o takto rozsáhlou kolekci budek není jednoduché, ale i letos se podařilo pokrýt alespoň část nákladů z dotačního programu Českého svazu ochránců přírody „Ochrana biodiverzity“.

V rámci projektu „Péče o budky pro dravce a sovy na Břeclavsku 2025“ se břeclavští ochránci přírody věnovali péči o 80 budek, z nichž bylo obsazeno 47, tedy 59 %. Nejčastěji budky využívaly poštolky obecné, kterých letos hnízdilo v budkách 29 párů. Stejný typ budek si oblíbili i kalousi ušatí – sovy s nenápadným maskovacím zbarvením. Ve sledované kolekci budek jich zahnízdilo 13 párů.

Čtyři budky umístěné na okrajích lesů využily další sovy – puštíci obecní a v jednom případě v jedné z budek poněkud netradičně vyhnízdila sojka obecná. Ta si na rozdíl od jmenovaných druhů jako jediná dokáže hnízdo sama postavit, pro ty ostatní musí ochránci přírody dávat do budek výstelku tvořenou směsí pilin, hoblin a suché trávy. Ne všechna hnízdění se ale vydaří – někdy ptáci opustí kvůli rušení snůšku vajec, jindy hnízdo vyplení kuna skalní nebo dospělí ptáci během hnízdění zahynou. Letos byl zaznamenán jen jeden takový případ, kdy kalousi opustili v budce svou snůšku.

Budka pro poštolky.
Zdroj | ZO ČSOP Břeclav

Budky musí ochránci přírody po hnízdění zkontrolovat, v případě potřeby vyměnit výstelku, opravit závěsy nebo obnovit ochranný nátěr. V terénu tak budou připraveny na příští sezónu – hnízdit se v nich začne opět v březnu.

Péči o budky pro dravce a sovy na Břeclavsku podpořil v roce 2025 národní program Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s. p. Program je dále významně podporován Ministerstvem životního prostředí ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, Nadačním fondem Veolia a Nadací Ivana Dejmala.

Libor Opluštil
ZO ČSOP Břeclav
