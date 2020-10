Fotopasti potvrdily v Orlických horách výskyt vlka

regis24 16.10.2020 11:59

Jak se z té fotky pozná, že je to vlk? A že je to v Orlických horách? A že je to letos?

Já vidím fotku psovité šelmy (vlk, vlčák, kříženec,...) na fotce v noci. Jo a logo ekoteroristické organizace Hnutí Duha. Nic víc.

