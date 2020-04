Hříbě divokých koní jako symbol jara a záchrany milovické rezervace

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Česká krajina Hříbě divokých koní v Milovicích.

Tisíce Čechů zachraňují i v dobách pandemie koronaviru ohrožená zvířata v rezervaci divokých koní ve středočeských Milovicích. Přestože se řada lidí musí obejít s omezenými příjmy a mají obavy o sebe i o své nejbližší, přispívají na záchranu rezervace. Ochranáři potřebují získat částku 1,5 milionu korun na ohrazení zbývající části pastvin. Na jejich dokončení závisí desítky vzácných zvířat.„To, že lidé pomáhají i v časech, kdy jsou sami ohrožení a mají obavy o své nejbližší, je tím nejlepším svědectvím, že ani v nejhorší době nemyslí lidé v České republice jen na sebe. Všem patří obrovské poděkování,“ ocenil pomoc Dalibor Dostál, ředitel ochranářské organizace Česká krajina.

Velikonoce jsou tradičně spojovány s příchodem jara, ale i se vzkříšením a největším zázrakem v tradici křesťanské církve. Také rezervace divokých koní se stala místem, kde lidé mohou pozorovat jinde nevídané znovuzrození přírody.

A není to poprvé, kdy rezervace musí překonávat obrovské obtíže. „Začínali jsme v roce 2007 bez jediné koruny na účtu. O rok později vypukla do té doby nejhorší poválečná ekonomická krize. Přesto se nám již za několik let podařilo vybudovat rezervaci, o které psala nejvýznamnější média na pěti kontinentech, dělá České republice dobré jméno v zahraničí a stala se první svého druhu na světě, konstatuje Dalibor Dostál. „I když byrokratická mašinérie dostala rezervaci několikrát během její existence do neřešitelných situací, vždy se nakonec našel někdo, kdo pomohl, a v poslední chvíli ji zachránil. Teď je to veřejnost, která dává rezervaci šanci na přežití,“ dodává.

Veřejnost může i nadále posílat finanční podporu na sbírkový účet 2100540679/2010 nebo dárcovskou zprávu ve tvaru DMS KRAJINA 90, DMS KRAJINA 60 nebo DMS KRAJINA 90 na číslo 87 777.

Ochranáři potřebují získat částku 1,5 milionu korun na ohrazení zbývající části pastvin. Celkové náklady na ohrazení jsou zhruba dva miliony korun, půl milionu má ochranářská organizace z výtěžku sbírky z předchozích období.

Od březnového zahájení kampaně na záchranu rezervace se podařila zatím vybrat třetina potřebné částky. Dokončení rezervace bylo přitom původně plánováno nejpozději na rok 2016, kvůli administrativním průtahům se ale zdrželo o další čtyři roky. Ochranáři upozorňovali již v říjnu roku 2015, že dokončení rezervace začíná nabírat nebezpečné zpoždění.

Divocí koně přišli do bývalého vojenského prostoru Milovice v lednu roku 2015. Od té doby se jim, ale i zubrům a zpětně šlechtěným praturům, postupně daří uzdravovat místní krajinu a zachraňovat v těchto místech před vymizením řadu ohrožených živočichů a rostlin.

