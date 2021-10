V okolí rezervace divokých koní ubylo černých skládek. Dobrovolníci odklízeli hlavně staré pneumatiky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Michal Köpping / Česká krajina Divocí koně u Milovic.

Černé skládky jsou nadále součástí krajiny, a to i v okolí rezervace divokých koní v Milovicích. Do jejich úklidu se pustili dobrovolníci kolem ochranářské společnosti Česká krajina. Včera se zaměřili na nejbližší okolí rezervace divokých koní, zubrů a praturů. Z okružní stezky pro návštěvníky a okolí dvou vojenských budov v sousedství pastviny zubrů odstraňovali nejrůznější odpadky, od PET lahví, přes plechovky od nápojů až po pneumatiky. Právě na ty se zaměřili především.

„Rezervace velkých kopytníků je vyhledávaná návštěvníky z celé republiky. Ročně jich sem přijede na sto tisíc. Černé skládky, kterých je v bývalém vojenském prostoru velké množství, veřejnosti výrazně kazí dojem z výletu do unikátní přírody,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která rezervaci velkých kopytníků v roce 2015 založila.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Česká krajina Dobrovolníci odklízí černé skládky z okolí rezervace divokých koní v bývalém vojenském prostoru Milovice.

V bývalém vojenském prostoru se nacházejí černé skládky staré desítky let i nově vytvořené. Ty nedávno vzniklé přitom nad těmi z doby působení sovětské armády výrazně převažují. „Dobrovolníci odklidili desítky pneumatik. Pouze na jediné byla pěticípá hvězda a nápis v azbuce CCCP. Ostatní byly z posledních let jako pozůstatek různých motoristických akcí a srazů. Na mnoha z nich bylo vidět, že sloužily jako vyznačení trati pro různé jízdy zručnosti a podobně. Bohužel, ne všichni pořadatelé akcí se v tomto ohledu chovají k životnímu prostředí tak ohleduplně, jako kolegové z Off-Road klubu Milovice, kteří po každé akci vše uvedou do původního stavu,“ doplnil Dalibor Dostál. Sesbírané odpadky mohli dobrovolníci díky vstřícnosti města Milovice odevzdat v tamním sběrném dvoře.

Ochranářská organizace Česká krajina a skupiny dobrovolníků, které organizuje, se úklidu černých skládek věnuje řadu let. Větší zátěž, především množství stavební suti po zdemolovaných sovětských objektech, je pak nutné odstraňovat s pomocí těžké techniky. Jen v letošním roce ochranářská organizace na tyto účely vynaložila stovky tisíc korun.

Včerejším dobrovolnickým dnem úklid černých skládek nekončí. Další by se měly uskutečnit ještě do konce letošního roku.

