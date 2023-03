Jak podpořit životaschopnost populací tetřívka obecného v České republice?

Břetislav Machaček 31.3.2023 08:17 Reaguje na Jaroslav Řezáč

Dokud byli lidé chudí, žili z ruky do úst a dřeli rukama, tak byla příroda jedna báseň. Takže co? Navrátit zpět chudobu, kdy se lidé dřeli v kopcích za skývu chleba a byli herci skanzenu pro bohaté lidi z měst? Co tak si to zkusit alespoň na rok s tím chovem zvířat pro které musíte nasušit

seno na 8 měsíců v roce v kopcích, kde se zadýcháte pouze

při chůzi bez zátěže a hospodařit s motykou na horských

políčkách místo pohodlného nákupu v supermarketu. Tak šup

z teplé kanceláře do hor dřít od tmy do tmy a ještě odhánět

kdysi vyhubené vlky. Mějte lidi rozum, kdo to dnes bude asi

tak dělat, pokud se to nebude dotovat i z vašich příjmů,

které jsou násobně větší, než příjmy manuálně pracujících.

Nůžky se stále více rozvírají, na manuální práci tu brzo

nikdo nezůstane a nezůstanou tu ani ty zanikající louky.



