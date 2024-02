Jaká je role lesů v klimatickém systému a koloběhu vody?

Honza Honza 17.2.2024 08:44 Reaguje na Slavomil Vinkler

A dokud tam ten les je a nové stromy stále žijou, tak tam uhlík ve dřevě je uložený stále, třeba tisíce let. A padlé dřevo v pralese slouží jako vhodné prostředí pro tisíce organizmů, zvl vlhkomilnách a i pro růst dalších stromů. A zadržuje se tím voda jako v houbě.

To je také logický závěr inteligentního žáka ZŠ a vědci by o tom také měli hovořit!



Např. projekt zalesnění Sahary by snížil teplotu Sahary o 8 st a uložil 8 mld tun uhlíku - množství srovnatelné s produkcí vznikající spalováním fosilních paliv a lesů dnes. A za 100 let snad už budeme mít efektivní zdroj energie!

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/saharu-muzeme-zmenit-v-zalesnene-plice-planety-tvrdi-studie.A090916_132212_vedatech_jw



Jenomže toto umělé zalesnění by ovlivnilo klima globálně (což vy k vaší škodě nemůžete stále pochopit, že rozsáhlé zalesnění - odlesnění se musí projevit také globálně), změnilo by se třeba proudění vzduchu a místo pouště na Sahaře bychom mohli mít poušť v Itálii.

