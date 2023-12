Jaký je stav evropské legislativy o obnově přírody? A jak se změnilo Nařízení EU o obnově přírody?

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Seminář o stavu evropské legislativy o obnově přírody je reakcí na pro řadového pozorovatele komplikovaný proces projednávání legislativy EU k obnově evropské přírody. Proces, který se i přes nejednoznačný, ba přímo napínavý průběh blíží na půdě Evropského parlamentu ke svému završení. Zajistí výsledek dostatečně účinné kroky k uvedení degradovaných ekosystémů na cestu obnovy? A vůbec, zajistí jejich obnovu do roku 2050? A co to bude znamenat pro českou přírodu a obyvatele naší republiky? To vše diskutovali odborníci z Čech a Slovenska, odborníci z ministerstev, z politické, akademické i neziskové sféry.

Slovenský europoslanec Michal Wiezik popsal cestu předmětného návrhu Nařízení EU o obnově přírody jako trnitou, zpočátku bez podpory některého parlamentního výboru, v plénu Evropského parlamentu dokonce zamítnutého. „Nynější kompromis, který ještě čeká konečné schválení, je to nejlepší, čeho bylo možné v současném Evropském parlamentu dosáhnout,“ říká Wiezik.

Jan Šíma, ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP posoudil původní návrh Nařízení z pera Evropské komise z minulého roku s jeho současnou kompromisní podobou. Zmínil i článek návrhu, který by měl fungovat jako záchranná brzda, tedy provádění Nařízení pozastavit. A to v tom případě, pokud bude ohrožena tzv. potravinová bezpečnost. Je to pojistka prosazená stranou zastupující konzervativní zemědělskou lobby.

Zástupce Ministerstva zemědělství Vít Růžička poukázal na z hlediska vodního hospodářství zásadní záměr obnovy přírody. Jedná se o odstraňování umělých říčních bariér. Cílem je 25 000 km říčních toků v Evropě. K tomu europoslanec Wiezik poznamenal, že právě tento cíl vidí jako nejreálnější. Konec konců „jde o velmi malou část evropské říční sítě,“ dodává.

Ředitel odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství MZe Tomáš Krejzar poukázal na skutečnost, že v důsledku politických kompromisů zůstal v návrhu Nařízení pro oblast lesního hospodářství pouze jeden povinný indikátor, a tím je ukazatel výskytu druhů lesních ptáků. Další indikátory jsou volitelné.

Karolina Vaňková z oddělení environmentálních opatření přímých plateb MZe vyzdvihla novou Společnou zemědělskou politiku EU, která přispívá k ochraně životního prostředí. Dále popsala zemědělské dotace vázané na jeho ochranu, stejně jako klimatu, a propracovaný systém kontroly.

Jan Plesník, vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce AOPK, ocenil v rámci vyjednávání Nařízení významný posun v chápání přírody. Nejde již jen o tzv. ghetta přírody, tedy pouze chráněné lokality. Kladně hodnotí, pokud tato legislativa obnovy přírody vstoupí v platnost, rovněž její ovlivnění územního plánování, v čemž se shoduje i s Janem Šímou z Ministerstva životního prostředí.

Profesor Karel Prach se v naplňování případné nové legislativy neoznačuje za velkého optimistu. Za jeden z největších problémů přírody v ČR vidí rozlehlost našich polí. Doslova říká: „S tím by se mělo něco dělat.“ A připomíná nepředstavitelný údaj - 800 tisíc kilometrů rozoraných mezí v 50. letech minulého století. Zásah, který zásadně ovlivnil naši krajinu a její funkci.

Ornitolog Zdeněk Vermouzek v zastoupení moderátora zmínil značnou podporu návrhu na obnovu přírody ze strany evropské občanské společnosti. Ta činila jeden milion dvě stě tisíc podpisů. A doporučil přípravu národního plánu obnovy přírody.

Z diskuse následně vyplynulo, že se s tímto nejen počítá, ale také se na této agendě již i pracuje. Zásadní samozřejmě je, aby Nařízení EU o obnově přírody bylo schváleno Evropským parlamentem, a stalo se tak pro členské země závazným. Na programu to je v únoru 2024.

