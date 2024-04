Kanadský rypouš urazil za týden 200 kilometrů, aby byl zpátky u lidí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Rypouši severní tráví většinu života ve vodě, ale vydávají se na souš kvůli páření a línání srsti

Mladý rypouš, který si během posledního roku v kanadském městě Victoria vysloužil status celebrity poté, co ho obyvatelé opakovaně našli na dost nezvyklých místech včetně záhonů, městských parků či rušných ulic, se zřejmě nehodlá vzdát svých fanoušků. A to navzdory snahám ochránců přírody, kteří minulý týden více než 200kilového samečka naložili do dodávky a odvezli po klikatící se silnici dál do západní Kanady, kde ho nechali na odlehlé pláži daleko od lidí.

Ovšem Emerson, jak mu místní říkají, měl jiné plány - a během necelého týdne urazil více než 200kilometrovou trasu, jen aby se vrátil do Victorie, napsal zpravodajský server The Guardian. Zatímco obyvatelé metropole kanadské provincie Britská Kolumbie jsou nadšení, ochránci přírody jsou znepokojení, protože lidé se v přítomnosti Emersona chovají čím dál tím riskantněji - objevila se dokonce informace o skupince, která povzbuzovala dítě, aby mladého rypouše poplácalo po nose.

Emerson se narodil ve státě Washington v roce 2022 a poté, co ho opustila matka, se o něj starala skupina dobrovolníků. V loňském roce se začal objevovat na plážích kolem Victorie, kde si získal značnou popularitu. Kdykoli se objevila zpráva, že se někde vyhřívá na sluníčku, anebo usnul mezi zaparkovanými automobily, rychle se kolem něj shlukl dav s fotoaparáty.

Rypouši severní tráví většinu života ve vodě, ale vydávají se na souš kvůli páření a línání srsti. Emerson v současné době podstupuje měsíc trvající biologický proces, při kterém se zbavuje veškeré srsti a spodní vrstvy kůže. Prvního dubna byl spatřen v rušném parku; zástupci ministerstva pro rybolov a oceány vzápětí oblast obehnali výstražnou páskou a vyzvali veřejnost, aby se od rypouše držela dál - ovšem výzva se nesetkala s účinkem.

O pět dní později ho ochránci přírody odchytili a odvezli z města, aby mohl v klidu dokončit výměnu srsti. Ale jeho návrat, který ještě posílil jeho popularitu, vytvořil problematickou situaci.

I když se zatím nezdá, že by Emersona zírající davy nějak znepokojovaly, čím dál tím četnější zprávy o případech, kdy k němu lidé chodí, aby si s ním udělali selfie, anebo ho poplácali, stouply na "znepokojivou úroveň", uvedlo ministerstvo. "Jestli bude veřejnost dál rypouše obtěžovat, někdo přijde k úhoně," dodalo.

Ochránci přírody proto nejspíš budou muset Emersona znovu odstěhovat, i když by pro něj bylo lepší, kdyby ho lidé nechali v klidu dokončit proces výměny srsti.

Emerson je zatím ještě mladý a se svými 220 kilogramy v podstatě drobeček; v dospělosti dosahují samci rypoušů severních váhy 1500 až 2300 kilogramů a dorůstají délky až 3,7 metru.

