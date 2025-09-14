Kozí pochod – po stopách pražských pastvin a motýlů
Kozí pochod ukazuje, že i tradiční pastva může být moderním nástrojem, jak vracet do krajiny pestrost. A že i malá oáza má smysl, pokud se o ni dokážeme společně postarat. Krajina nemusí být jen výrobní plochou, ale i domovem pro všechny tvory, kteří do ní patří – od motýlů až po kozí stádo.
V srpnu uspořádal Zelený kruh spolu se spolkem Pražská pastvina další Kozí pochod – tentokrát z Radotína na Kuchařík. Na trasu dlouhou osm kilometrů se vydalo 26 účastníků po boku kozích průvodců. Počasí nám přálo a svižné tempo znamenalo, že jsme dorazili dříve než obvykle. Díky tomu zbylo více času na povídání o pražských pastvinách, o péči o krajinu a o tom, jak ji udržovat pestrou pro vzácné druhy rostlin i živočichů.
O Kuchařík dlouhodobě pečuje Martina Skohoutilová s kolegy z Pražské pastviny a dobrovolníci. Díky pastvě koz a ovcí se daří zachovávat rozmanitou krajinu, což je životně důležité pro motýly, kteří z nejen české krajiny postupně mizí.
Účastníci akce si chválili zejména tu část, kdy jsme se společně zastavili a povídali si o významu pastvin, o práci spolku i o příbězích, které se k tomuto místu vážou.
A tím to nekončí – v září vás Pražská pastvina zve na další Kozí pochod. Pro více info sledujte její sociální sítě. Akce byla realizována s finanční podporou hlavního města Prahy.
reklama