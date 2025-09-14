https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/kozi-pochod-po-stopach-prazskych-pastvin-a-motylu
Kozí pochod – po stopách pražských pastvin a motýlů

14.9.2025 05:58 | PRAHA (Ekolist.cz)
Diskuse: 1
Zdroj | Zelený kruh
Krajina kolem nás dnes často stojí mezi dvěma extrémy – na jedné straně průmyslové lány a intenzivní hospodaření, na druhé straně úplné opuštění tradiční péče. Výsledkem je úbytek druhové pestrosti, kterou tolik potřebují motýli, květiny i zpěvní ptáci. Na Kuchaříku stojí spolek Pražská pastvina před výzvou. Na leteckém snímku působí jako malý zelený ostrov uprostřed polí – oáza života, kde se ještě daří motýlům, orchidejím i zpěvným ptákům. Uchovat ji ale není jednoduché, protože každý kousek půdy má svého vlastníka a zájmy se často liší.
 
Právě proto je důležité hledat rovnováhu. Příroda a zemědělská výroba nemusí stát proti sobě – naopak, mohou se doplňovat. Louka může být pastvinou i útočištěm pro motýly, pole může mít uprostřed kvetoucí pásy pro opylovače a sad může dávat úrodu i prostor pro ptáky.

Kozí pochod ukazuje, že i tradiční pastva může být moderním nástrojem, jak vracet do krajiny pestrost. A že i malá oáza má smysl, pokud se o ni dokážeme společně postarat. Krajina nemusí být jen výrobní plochou, ale i domovem pro všechny tvory, kteří do ní patří – od motýlů až po kozí stádo.

V srpnu uspořádal Zelený kruh spolu se spolkem Pražská pastvina další Kozí pochod – tentokrát z Radotína na Kuchařík. Na trasu dlouhou osm kilometrů se vydalo 26 účastníků po boku kozích průvodců. Počasí nám přálo a svižné tempo znamenalo, že jsme dorazili dříve než obvykle. Díky tomu zbylo více času na povídání o pražských pastvinách, o péči o krajinu a o tom, jak ji udržovat pestrou pro vzácné druhy rostlin i živočichů.

Zdroj | Zelený kruh

O Kuchařík dlouhodobě pečuje Martina Skohoutilová s kolegy z Pražské pastviny a dobrovolníci. Díky pastvě koz a ovcí se daří zachovávat rozmanitou krajinu, což je životně důležité pro motýly, kteří z nejen české krajiny postupně mizí.

Účastníci akce si chválili zejména tu část, kdy jsme se společně zastavili a povídali si o významu pastvin, o práci spolku i o příbězích, které se k tomuto místu vážou.

A tím to nekončí – v září vás Pražská pastvina zve na další Kozí pochod. Pro více info sledujte její sociální sítě. Akce byla realizována s finanční podporou hlavního města Prahy.

Martina Skohoutilová a Aneta Blažka
Pražská pastvina a Zelený kruh.
Všechny komentáře (1)
SV

Slavomil Vinkler

14.9.2025 07:12
No lepší než drátem do oka. Nicméně šetrná pastva koní je lepší. A jezdeckých spolků není málo.
Pražská EVVOluce

