Lesní pastva se rozbíhá ve třech evropsky významných lokalitách

Břetislav Machaček 31.7.2022 09:09

Nic nového pod sluncem. Lesní pastvu praktikovali naši předci hlavně na

jaře, kdy potřebovali na pastvinách vypěstovat trávu na seno. Taky se

prováděla spolu se sběrem klestí a kácením souší jako prevence požárů,

kdy se ohni ubrala potrava. Nyní ale vidím rozpor v požadavcích vybíjet

zvěř, ale naopak spásat hospodářskými zvířaty podrost v lesích. Je tak

vidět, že neexistuje jednotný názor mezi skupinami ochranářů a všichni

si to umí patřičně zdůvodnit. Dokonce i požár lesa je nakonec užitečný,

ale i jeho neúmyslné založení je trestné. Takže už nevím, co je nakonec

cílem ochrany přírody? Je to bezzásah, pěstění lesa jako pastviny,

ponechání biomasy v lese a nebo její pečlivý úklid včetně spasení

trávy, semenáčů a výmladků stromů? Chápu, že to je podle charakteru

lokality, ale proč je kritizováno přezvěření, obora a jinde se

propaguje "rezervace kopytníků" (obora) a lesní pastva. Někomu to

zakážeme a jinde za dotace praktikujeme. Není to tak pouze dojení

dotací a pokusy, které jsou dostatečně ověřené už v praxi? Lesní

pastvu zakázala už císařovna M.T.,aby nebyl devastován lesní podrost

a náhle nebude vadit, když vadí i okus divokou zvěří? To mi fakt už

hlava nebere. A co vlci u lesní pastvy? Takže oplotit a pustit do

lesa i pastevecké psy? Takže zase méně prostoru pro zvěř a taky i

pro lidi, kteří se budou koncentrovat do neoplocených lesů!

