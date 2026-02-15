https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/lesy-cr-obnovily-kamenne-stupne-v-potoce-besenek-na-tisnovsku.koryto-ted-bezpecne-prevede-i-velkou-vodu
Lesy ČR obnovily kamenné stupně v potoce Besének na Tišnovsku. Koryto teď bezpečně převede i velkou vodu

15.2.2026 16:20 | PRAHA (Ekolist.cz) | Eva Jouklová
Diskuse: 2
Zdroj | Lesy ČR
Poškozené kamenné stupně v jihomoravském potoce Besének na Tišnovsku se dočkaly obnovy. Stupně stabilizují dno koryta toku a brání erozi půdy. Hlavně ale mají kamenné stupně v korytě toku zpomalit proud velké vody a bezpečně ji převést.
 
Některé stupně byly ještě nedávno poškozené, jeden v havarijním stavu. Proto vodohospodáři z Lesů ČR připravili projekt, díky němuž se podařilo od října 2024 do loňského listopadu stupně opravit nebo zcela nahradit.

„Jeden jsme kompletně rozebrali a nahradili železobetonovou konstrukcí s kamennou přelivnou hranou. Nová drsná kamenná rovnanina pod tímto stupněm zklidní dopadající vodu,“ popsal Tomáš Moštěk ze Správy toků pro povodí Dyje z Lesů ČR.

Na projekt čerpal podnik dotace ve výši 724 144 Kč z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a 1 344 840 Kč z národních zdrojů.

foto - Jouklová Eva
Eva Jouklová
Autorka je tisková mluvčí Lesů ČR.
MU

Michal Ukropec

15.2.2026 16:10
1974 až 1976 jsme v Tišnově bydleli, a k Besénku i na Květnici jsem jako dítě chodil furt. Krásné vzpomínky.
SV

Slavomil Vinkler

15.2.2026 16:58
Ovšem ilustrační snímek je ukázka naprosto špatného stupně neprůchodného pro vodní živočichy. Doufám, že ty co se udělaly jsou průchodné.
Pražská EVVOluce

