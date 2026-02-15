Lesy ČR obnovily kamenné stupně v potoce Besének na Tišnovsku. Koryto teď bezpečně převede i velkou vodu
15.2.2026 16:20 | PRAHA (Ekolist.cz) | Eva Jouklová
„Jeden jsme kompletně rozebrali a nahradili železobetonovou konstrukcí s kamennou přelivnou hranou. Nová drsná kamenná rovnanina pod tímto stupněm zklidní dopadající vodu,“ popsal Tomáš Moštěk ze Správy toků pro povodí Dyje z Lesů ČR.
Na projekt čerpal podnik dotace ve výši 724 144 Kč z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a 1 344 840 Kč z národních zdrojů.
Všechny komentáře (2)
MU
Michal Ukropec15.2.2026 16:10
1974 až 1976 jsme v Tišnově bydleli, a k Besénku i na Květnici jsem jako dítě chodil furt. Krásné vzpomínky.Odpovědět
SV
Slavomil Vinkler15.2.2026 16:58
Ovšem ilustrační snímek je ukázka naprosto špatného stupně neprůchodného pro vodní živočichy. Doufám, že ty co se udělaly jsou průchodné.Odpovědět