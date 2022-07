Lidé zachraňují jednu z kdysi nejběžnějších ryb tůněk a rybníčků

Radim Polášek 28.7.2022 08:43

No, já chci doma oživit staré jezírko na zahradě plus ještě nějakou nádrž a ještě bych chtěl trochu experimentovat s akvakulturami. A docela bych uvítal, kdybych to mohl zarybnit původním druhem karasem obecným, jako pro ty počáteční pokusy dostatečně odolným druhem. Kdyby se dal někde v několika kusech sehnat... Nevím, jestli by tam prosperoval, ale kdyby ano a množil by se, klidně bych namnožené kusy karase obecného vypouštěl do přírody. A posiloval tak jeho rozšíření.

Jinak tam klidně můžu chovat v přírodě nějak získané invazivního karase stříbřitého nebo klidně i střevličku východní. Tam by pro mě byl jen jediný rozdíl a sice že bych přebytečné kusy nevypouštěl do přírody, ale likvidoval.

