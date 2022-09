Miliardář daroval ekologické organizaci stroj na peníze

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jméno Yvona Chouinarda je neodlučně spjato s nadnárodní společností Patagonia, jež se zabývá prodejem outdoorového sortimentu. Úspěšný byznysmen, sportovec a miliardář nyní šokoval prohlášením, jak hodlá se svou firmou naložit před tím, než se odebere do důchodu. Když se ale projdete jeho dosavadní minulostí, vlastně vás tolik nepřekvapí.

Zní to jako příběh amerického snu, o muži, který se vlastní pílí a invencí propracoval na samý vrchol. A to doslova, protože Yvon Chouinard začínal jako amatérský horolezec. Postupně se propracoval mezi lezeckou špičku, vrcholky amerických pohoří si dával ke svačině. A protože osobně pociťoval nedostatečnost dostupného horolezeckého vybavení, na němž bezprostředně závisel jeho život, začal si vyrábět vlastní. V 19 letech začíná ve výhni kovářské pece, zakoupené z druhé ruky, kovat vlastní kalené ocelové skoby. Byl to naprostý hit, dokonalá reklama, protože reputaci svých produktů dokládal každou svou adrenalinovou túrou do Yosemitských hor.

Díky tomu se jeho společnost Chouinard Equipment brzy zařadila mezi přední světové dodavatele horolezeckého vybavení. Nezůstane jen u skob, brzy dodává karabiny, mačky, cepíny. Chouinard spolu se svým kolegou zpropaguje fenomén lezení po vysokých stěnách a ledopádech. Nedá se říct, že by on sám vymyslel lezecký sport, ale ve Státech rozhodně udělal maximum pro jeho širokou popularizaci. Když mu táhne na pětatřicet, je už dolarovým milionářem, který vlastně pořád dělá jen to, co ho baví. Tady je ale třeba motivační vyprávění o selfmademanovi stopnout.

Takhle by to dál nešlo

Z kraje 70. let totiž Yvon Chouinard zjistil, že právě jeho dokonalé skoby z kalené oceli přispívají k devastaci přírody. Byly až příliš dobré, a proto vytvářely pukliny, napomáhaly rozpraskání a erozi skal. V jeho milovaných Yosemitech, stejně jako v horách po celých USA. Mladý a úspěšný podnikatel si to klidně mohl nechat pro sebe a směle bohatnout dál. Ale přesně takový Chouinard nebyl a zjevně pořád není. Udělal něco z ekonomického hlediska velmi nerozvážného. Odepsal své skoby a přestal je vyrábět, přestože tvořily 70 % jeho zisků.

Prodělal učiněné jmění na hledání alternativy, která by činila horolezecký sport bezpečný, ale přitom šetrný k životnímu prostředí. A tenhle mezi byznysmeny hodně neotřelý koncept – při němž nejde jen o zisk, ale také o podstatu věci a přírodu – se pro Chouinarda od té doby stal určující. Když se v roce 1989 Chouinard Equipment, Ltd. prošetří až k bankrotu, její zakladatel toho zase tolik nelituje. Už 16 let totiž profituje jinde. Na provozování další veleúspěšné (a přitom k životnímu prostředí šetrné) společnosti, jménem Patagonia.

Zrození outdoorového fenoménu

Původně začínala jako maloobchod s outdoorovým oblečením, ale postupně se rozrostla na kolos 16 fabrik v 10 zemích na 5 kontinentech. Principy fungování se přitom nezměnily. Yvon Chouinard chtěl vysokou kvalitu a spolehlivost produktů, chtěl spokojené uživatele – ať už by šlo jen o procházku podzimní krajinkou nebo výpravu na Mount Everest. To u byznysu outdoorového odívaní nepřekvapí. Jenže vizionář Chouinard současně požadoval udržitelnost, nezávadnost, recyklovatelnost, opravitelnost. Minimální dopady produkce na životní prostředí. Tedy prvky, které se většinou dost prodražují a brzdí ryze komerční potenciál každého produktu.

I přes to – nebo možná právě proto – na tom královsky bohatl, čímž dokazoval, že udržitelnost vlastně nemusí být prodělečná.

V současnosti má Patagonia, Inc. roční obrat okolo 1,5 miliardy. A v oděvní branži i mezi prodejci sportovních potřeb platí za průkopníky eko inovací a trendů. Už léta (od roku 1985) přispívá 1 % svých každoročních zisků na činnost environmentálních neziskovek, podporuje individuální správky, motivuje k pořádání bazarů a přeprodejů s použitým vybavením, sází na cirkulární ekonomiku a podle všeho do roku 2025 dosáhne jako podnik včetně výrobních kapacit uhlíkové neutrality. Už podvakrát taky rozdala 10 milionů dolarů jiným společnostem, které se zavázaly k ochraně životního prostředí, vzduchu, půdy a přispěla inovátorům hledajícím řešení klimatické krize.

Zkrátka a dobře, jestli by si Patagonia titul „environmentálně uvědomělé“ společnosti náhodou nezasloužila, tak už nikdo.

Tady máte stroj na peníze

I proto se už delší dobu šeptalo, co s ní bude, až tu jednou Yvon Chouinard nebude. Přeci jen, „značka“ Patagonia má hodnotu 3 miliard dolarů, a tak se spekulace o tom, zda po odchodu svého zakladatele vstoupí na burzu nebo její vedení přejde dál na členy rodiny, občas objevovaly. Poslední dobou o něco častěji, protože čiperný Yvon Chouinard má už požehnaných 84 let. I tak teď znovu dokázal překvapit celý svět. „Je to skoro 50 let, co jsme zahájili náš experiment s odpovědným podnikáním, a jsme pořád na začátku,“ nechal se teď slyšet. „Pokud máme mít naději na prosperující planetu – natož na prosperující podnikání – i za dalších 50 let, bude zapotřebí, abychom všichni dělali, co můžeme, se zdroji, které máme k dispozici.“

Chouinard následně oznámil, že svou třímiliardovou společnost Patagonia (v níž má 98 % podíl) kompletně převede na speciálně vytvořený svěřenecký fond a neziskovou organizaci. Tento přesun má zajistit pokračování jeho myšlenky, nezávislost a současně nekompromitovatelnost jím vytvořené značky. Jak to má do budoucna vypadat? Veškerý zisk, který rada svěřeneckého fondu neproinvestuje zpět do inovací a modernizace výrobních procesů Patagonia, Inc., teď půjde na účet neziskovky Holdfast Collective, která z ní bude finančně podporovat environmentální projekty po celém světě.

Ročně by přitom mělo jít o uvolněnou sumu cca 100 milionů dolarů, jež by měla přednostně jít na boj proti změně klimatu a ochranu nezastavěné půdy po celém světě. Chouinardův počin je unikátní v tom, že nepřispívá jednorázově štědrou sumou, neodkazuje své peníze – jak už učinila řada miliardářů z celého světa – ale že do rukou environmentálních aktivistů svěřuje své životní dílo, výnosný podnik, který může jako stroj na peníze podporovat dobrou věc další dekády.

reklama