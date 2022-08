Muflon evropský krčský

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Josef Holeš / archiv autora Muflon evropský se do Čech se dostal přibližně v polovině 18. století do staré Obory u Hluboké nad Vltavou.

Muflon evropský se do Evropy a dalších koutů světa rozšířil ze středomoří a to z Korsiky a Sardinie. Do Čech se dostal přibližně v polovině 18. století do staré Obory u Hluboké nad Vltavou. Za rozšíření do Čech a celého Rakousko Uherska mohla hlavně šlechta, která v něm viděla nový druh zvěře k lovu v oborách. Odtud dochází k prvním únikům do volné přírody.

I když se jedná o nepůvodní druh zvěře, je Česká republika světovou špičkou v chovu mufloní zvěře, a to hlavně díky oboře lesního závodu Židlochovice. Odtud pochází mnoho nejsilnějších trofejí muflonů na světě.

Ve 20. století dochází k velkému rozmachu chovu mufloní zvěře ve volné přírodě, kdy došlo k vypouštění nového druhu zvěře do mnoha honiteb.

Muflon je vlastně divoká forma ovce a žije stádovitě, stádo vždy vede jedna z nejstarších muflonek. Stádo se skládá z muflonek, muflončat a dospívajících beranů. Dospělí samci žijí v samčích skupinách a s muflonkami se spojují v období říjemezi říjnem až listopadem.

V Praze se nachází unikátní stádo mufloní zvěře v Krčském lese, ale většina lidí je zná spíše jako obyvatele Thomayerovy nemocnice.

O samice svádějí neúprosné souboje, kdy se dva poměrně stejně silní jedinci napřed poměřují a pokud žádný z nich neustoupí, dochází k boji, při kterém se mufloni rozestoupí cca 10 metrů od sebe a v plném trysku se srazí rohy proti sobě.

Duté údery rohů jsou v tichém lese slyšet až několik stovek metrů daleko. Nezřídka dochází při soubojích ke zranění některého aktéra souboje.

Někdy se do souboje připlete i zaparkované auto. To když muflon na autě uvidí svůj vlastní obraz. Chvíli se sám se sebou poměřuje, ale protože ani jeden z muflonů neustoupí, dojde k souboji...

V Praze se nachází unikátní stádo mufloní zvěře v Krčském lese, ale většina lidí je zná spíše jako obyvatele Thomayerovy nemocnice, kde přes den nacházejí útočiště před velkou návštěvností Krčského lesa, ale i proto, že zde vždy najdou dost potravy od personálu nemocnice, tak jejich návštěvníků. Mufloni zde byly vysazeni v padesátých letech dvacátého století jako ve většině honiteb v České republice.

Tato zvěř je velkým konkurentem naší původní srnčí zvěře a v honitbách s výskytem muflona dochází ke snižování stavu zvěře srnčí.

Tato zvěř je velkým konkurentem naší původní srnčí zvěře a v honitbách s výskytem muflona dochází ke snižování stavu zvěře srnčí. V současné době již nelze muflona, jakožto nepůvodní druh, dál vypouštět do volné přírody.

Krčtí mufloni si v areálu nemocnice přivykli na člověka tak, že se nechají nakrmit z ruky.Ale při návratu do lesa se z nich jako mávnutí proutkem stává opět divoká zvěř. V lese je totiž nikdo z ruky nekrmí, za to zde spousta lidí venčí své psy.

Aby se mufloni v Krči nekontrolovatelné nepřemnožili, tak i zde probíhá redukční odstřel. Muflon je totiž spásač jako ovce domácí a na lesních porostech způsobuje nemalé škody.

Pozoruhodné je, že v průběhu let několikrát došlo ke ztrátě většího počtu mufloní zvěře.Pravděpodobně ji někdo uspal a odvezl, nejspíše do soukromých obor nebo honiteb.

Každopádně, pro návštěvníky a pacienty nemocnice je mufloní zvěř příjemným zpestřením ne vždy příjemných pobytů v nemocnici.

