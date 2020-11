Na Šumavu se vrátili vzácní brouci tesařík javorový a trnoštítec horský

Jarek Schindler 24.11.2020 19:04

Ono snad stačí pokud odborníci napíší, že se nějaký druh na Šumavě objevoval již v době čtvrtohor. Že by už nyní byly pětihory? Nějak jsem asi zaspal.

No a jeden se vyskytl a hned je to po Alpách jediná životaschopná, prosperující populace. Druhý zmizel před více než padesáti lety a nyní " bůh ví odkud" se zase zázračně zjevil. Může mi někdo říci, když je to tak vzácný brouk, odkud se zase na té Šumavě objevil. No a další po sto letech. Ano, nyní to již můžeme říci i veřejnosti. Zázračná Noemova šumavská archa o které již mluví broučci na celém světě a houfně se do ni stěhují, existuje. A broučci, jsou šťastní a samozřejmě velebí pana ředitele Hubeného.

