Na třech vodních tocích v Novohradských horách a na Šumavě obnovily Lesy ČR přirozený vodní režim
Rozsáhlý systém povrchového příkopového odvodnění z 50. let minulého století narušilo v lesích opatření v Bělé u Malont nedaleko Ludvických hor.
„Na strmých svazích byla častá eroze půdy a vznikaly hluboké strže. Tok jsme vrátili do původního přirozeného koryta a na kanálech nově zadržuje vodu a zvyšuje její hladinu sto jedenáct dřevěných přehrážek. Bráníme tak dalšímu odvodňování lesů,“ řekl Martin Poláček, vedoucí Správy toků pro oblast povodí Vltavy z Lesů ČR, a dodal: „Vodu jsme většinou vyvedli z hlubokých kanálů na povrch, takže vznikly několikakilometrové pramenné stružky“.
Třetí revitalizaci toku dokončily Lesy ČR u osady Keply na Šumavě. „Do 50. let minulého století tam hospodařili zemědělci, ale pak místo zarostlo dřevinami a dnes je tam les. Zůstaly však rozsáhlé odvodňovací kanály, které jsme zasypali. V odvodňovacích příkopech je nově 245 dřevěných přehrážek a v lese nová přirozená koryta i pramenné stružky,“ dodal Poláček. Na šestisethektarové ploše vzniká rašelinný les.
Na dvoumilionovém projektu podpořeném Evropskou unií podnik spolupracoval s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
