https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/na-trech-vodnich-tocich-v-novohradskych-horach-a-na-sumave-obnovily-lesy-cr-prirozeny-vodni-rezim
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Na třech vodních tocích v Novohradských horách a na Šumavě obnovily Lesy ČR přirozený vodní režim

7.10.2025 16:20 | PRAHA (Ekolist.cz) | Eva Jouklová
Obnovené lesní mokřady u Ludvických hor.
Obnovené lesní mokřady u Ludvických hor.
Zdroj | Lesy ČR
Lesy ČR mění odvodněnou krajinu, do krajiny vrací přirozená koryta toků a vytváří nové tůně. Nedávné úpravy se uskutečnily v Rychnově u Nových Hradů, v Bělé u Malont a u osady Keply na Šumavě.
 
V jihočeském Rychnově u Nových Hradů se vodohospodáři zaměřili na téměř 600 metrů dlouhý levobřežní přítok Svinenského potoka. Jeho koryto cíleně upravené v 80. letech 20. století kvůli plošnému odvodnění okolních zemědělských pozemků nově tvoří přirozeně zamokřený pás se třemi většími a osmi menšími tůněmi na více než dvouhektarové zamokřené okolní nivě. Tu hned po skončení projektu osídlili obojživelníci, například kuňka obecná nebo čolek velký.

Rozsáhlý systém povrchového příkopového odvodnění z 50. let minulého století narušilo v lesích opatření v Bělé u Malont nedaleko Ludvických hor.

Obnovený mokřadní pás u Svinenského potoka.
Obnovený mokřadní pás u Svinenského potoka.
Zdroj | Lesy ČR

„Na strmých svazích byla častá eroze půdy a vznikaly hluboké strže. Tok jsme vrátili do původního přirozeného koryta a na kanálech nově zadržuje vodu a zvyšuje její hladinu sto jedenáct dřevěných přehrážek. Bráníme tak dalšímu odvodňování lesů,“ řekl Martin Poláček, vedoucí Správy toků pro oblast povodí Vltavy z Lesů ČR, a dodal: „Vodu jsme většinou vyvedli z hlubokých kanálů na povrch, takže vznikly několikakilometrové pramenné stružky“.

Třetí revitalizaci toku dokončily Lesy ČR u osady Keply na Šumavě. „Do 50. let minulého století tam hospodařili zemědělci, ale pak místo zarostlo dřevinami a dnes je tam les. Zůstaly však rozsáhlé odvodňovací kanály, které jsme zasypali. V odvodňovacích příkopech je nově 245 dřevěných přehrážek a v lese nová přirozená koryta i pramenné stružky,“ dodal Poláček. Na šestisethektarové ploše vzniká rašelinný les.

Na dvoumilionovém projektu podpořeném Evropskou unií podnik spolupracoval s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

reklama
 
foto - Jouklová Eva
Eva Jouklová
Autorka je tisková mluvčí Lesů ČR.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Krušnohorské bučiny Foto: Petr Zewlakk Vrabec Greenpeace Spor o kácení vzácných bučin v Krušných horách s firmou Royal Pine skončil Foto: Jan Řezáč / VÚLHM Které introdukované dřeviny mají potenciál pro budoucí lesy střední Evropy? Les Foto: Michal Ritter Flickr Po příští vládě nestátní vlastníci lesů požadují mj. revizi daně z nemovitosti
Další články autora |
Lesy ČR - ostrůvek obnovy přírody Foto: Lesy ČR Lesy České republiky představují Desítky “ostrovů obnovy přírody“ Místo po skončení projektu. Foto: Lesy ČR Hrazením meliorací v Krušných horách zadržují Lesy ČR vodu v půdě Demonstrační objekt zvaný Krušná hora Foto: Lesy ČR Jak lesy připravit na změnu klimatu? Lesníci sbírají data z 24 ploch s různým hospodařením

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Ivan Brezina: Legalizace trampských kempů na Kokořínsku? Vlastníkům lesů by případný souhlas přinesl velká rizika

Diskuse: 53

Michal Hořejší: Los, který se stal Emilem, aneb O bezvýchodné krizi české krajiny

Diskuse: 45

Spor o kácení vzácných bučin v Krušných horách s firmou Royal Pine skončil

Diskuse: 8

Martin Říha: Pořad cyklu „Nedej se“ o honu na Jelení louky tentokrát „trefil kozla“

Diskuse: 9

Odborníci: Nový ministr zemědělství bude nejspíš z hnutí ANO, možná i šéf svazu

Diskuse: 11

Na Čerchově se otevřela horská chata

Diskuse: 1

Letohrad obnovil Krčmaříkovo zátiší s otužovacím jezírkem a masážním potokem

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist