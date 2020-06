Návrat kočky divoké do české přírody? Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Vojenské lesy a statky Kočka divoká zachycená fotopastí na konci května 2019 na Karlovarsku v Doupovských horách. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Po šedesáti letech se podařilo potvrdit výskyt kočky divoké v České republice. Vzhledem k tomu, že přirozeným biotopem kočky divoké jsou zejména listnaté a smíšené lesy vrchovin a pahorkatin (Stahl & Leger, 1992), se historicky kočka divoká vyskytovala v české přírodě ještě v 17. století téměř na celém území. V polovině 18. století se v důsledku intenzifikace lesního hospodářství a proměny přirozeného prostředí začala oblast jejího výskytu postupně zmenšovat. Ve stejnou dobu se stala kočka divoká lovenou zvěří, jelikož byla spolu s dalšími šelmami považována za škodnou. V polovině 19. století dochází k definitivnímu ústupu tohoto druhu a později ve 20. století se považuje v českém prostředí za vzácný druh (Kokeš, 1974). Není jisté, zda k současnému pozorování kočky divoké v České republice dopomohly moderní monitorovací metody a ve skutečnosti se po našem území pohybuje již delší dobu, nebo je její návrat opravdu záležitostí posledních let. Každopádně se pravděpodobně jedná o toulavé jedince ze sousedních zemí. Pohyb kočky divoké byl zachycen především v horských oblastech blízko hranic se Slovenskem, Německem a Rakouskem. Jde zejména o oblast jihovýchodní Moravy, Šumavy, jihovýchodní části Českého lesa či Doupovských hor. Přestože byly zachyceny i mnohé další pozorování, důležitým faktem zůstává, že u nás neexistuje žádný důkaz o jejich rozmnožování (Pospíšilová, 2015). Obecně je kočka divoká, podle červeného seznamu Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů, zařazena k nejméně ohroženým druhům s klesajícím trendem populace. Největším ohrožením jejich populací je především křížení a kompetice s kočkou domácí, ztráta vhodného prostředí i silniční doprava (Yamaguchi et al., 2015). V České republice je kočka divoká zařazena k zvlášť chráněným druhům s označením "kriticky ohrožené" a patří zde k nejméně prozkoumán savcům vůbec. Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Luis Vilanova / Flickr.com Málo prozkoumaný savec. Zvýšený výskyt této šelmy v České republice s vidinou dalšího rozšiřování jen kopíruje evropský rostoucí trend populací. Tento druh se v posledních dekádách dostává do popředí zájmu odborníků mnoha zemí, kočka divoká je zároveň atraktivním živočichem i pro širší veřejnost a je vhodným adeptem na pozici vlajkového druhu. Je tomu tak například v sousedním Německu, kde její ochrana ovlivňuje plánování celonárodní sítě biokoridorů. Naopak ve východní části Evropy, kde je vzhledem k neporušenému prostředí Karpat její výskyt vysoký, dostává kočka divoká málo pozornosti. Geografické postavení České republiky má potenciál při šíření kočky divoké do původních a nových oblastí mezi západní a východní částí Evropy, které disponují relativně silnými populacemi. Situace vypadá opravdu příznivě, protože populace kočky divoké v sousedních státech prosperují a jejich areál výskytu se v některých místech rozšiřuje (Pospíšková, 2015). Potenciálním územím zvýšeného výskytu v Česku by mohlo být například německé pohraničí, kde populace v severním Bavorsku expandují v důsledku obnovených populací a kočka divoká se tam vyskytuje i na místech, kde byla předtím vyhubena (Friedrich, 2014). Protože se kočka divoká rozšiřuje postupně i do českého prostředí, je důležité zamyslet se nad potenciálem její ochrany, která by mohla ovlivnit širší ochranu přírody, protože jde o ideální deštníkový druh nížinných lesních oblastí. Její ochrana může být dobrou motivací pro změnu hospodaření v českých lesích a celkové změny v krajině, protože vyžaduje rozmanité rozsáhlé a souvislé území. Z ochrany kočky divoké by v tomto případě mohly benefitovat i mnohé další druhy vázané na stejný typ prostředí. Populace kočky divoké vyžadují různorodé prostředí s hustou vegetací a přirozenou strukturou lesa, tedy s výskytem odumřelého dřeva. Z toho vyplývá, že je třeba udržovat lesy s určitým stupněm rozmanitosti a s přirozenou dynamikou ekosystému. Naopak intenzivní lesnictví způsobuje radikální úbytek úkrytů nejen pro kočky divoké, proto je důležitým aspektem z hlediska celkové druhové ochrany udržování přirozené struktury lesa spolu s udržováním různých stupňů vývoje. Kromě toho je pro úspěšnou ochranu kočky divoké v daných oblastech třeba zamezit i samotným rušivým aktivitám člověka (Jerosch et al. 2010). Potenciál ochrany kočky divoké pro širší druhovou či územní ochranu je významný, ať už v pozici vlajkového nebo deštníkového druhu, kde mohou být inspirací zkušenosti ze zahraničí. Pro zvýšení pravděpodobnosti obnovení populací kočky divoké na našem území je třeba zlepšit podmínky v potenciálních oblastech a pro celkový úspěch ochrany kočky divoké může mít důležitý vliv i zájem veřejnosti. Zdroje:

Yamaguchi, N., Kitchener, A., Driscoll, C. & Nussberger, B. (2015). Felis silvestris. The IUCN Red List of Threatened Species 2015. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-2.RLTS.T60354712A50652361.en

Mária Mantičová Autorka je studentkou magisterského oboru Environmentální studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

