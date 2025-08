Obrazem: Chráněná krajinná oblast Český les oslavila 20 let

Foto | F. Zvoneček / AOPK ČR Velký zvon.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Foto | F. Zvoneček / AOPK ČR Bobrří mokřad.

Foto | Jana Juráková / AOPK ČR Na kolmu.

Chráněná krajinná oblast Český les si 1. srpna 2025 připomněla 20 let od svého vzniku. Za dvě desetiletí se z ní stal respektovaný partner pro ochranu přírody i rozvoj regionu. Významné výročí připomíná putovní výstava, chystá se vyhlášení nových přírodních památek – a oslavy vyvrcholí v říjnu Dnem Českého lesa na Čerchově.

Výstava, která vznikla k příležitosti výročí, putuje po různých místech regionu. Aktuálně je k vidění v obci Babylon u rybníčku. Velkoformátové fotografie zachycují krásu zdejší krajiny nejen jako dílo přírody, ale také jako výsledek dlouhodobé péče lidí – obcí, lesníků, zemědělců, spolků i jednotlivců. Tematické panely ukazují, jak se o krajinu pečuje a proč je to důležité.

Foto | Ladislav Klail / AOPK ČR Čerchov z dronu.

Foto | Kateřina Groesslová / AOPK ČR

Foto | Václav hruška / AOPK ČR Bukový les pod Čerchovem.

„Za uplynulých 20 let jsme se naučili území nejen chránit, ale i mu naslouchat. Zakládáme si na otevřené komunikaci s místními partnery, kterých si nesmírně vážíme. Dvacet let je začátek dospělosti – a my chceme v tomto duchu pokračovat dál,“ říká Tomáš Peckert, ředitel Správy CHKO Český les.

Foto | ZB / AOPK ČR Slatinná louka se suchopýrem.

Foto | MK / AOPK ČR Čerchov.

Foto | Markéta Kašparová / AOPK ČR Barovice blatka, Farské bažiny.

Vyvrcholením oslav výročí bude tradiční akce Den Českého lesa, která se uskuteční v sobotu 4. října na vrcholu Čerchova. Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program pro všechny věkové kategorie. Čeká je např. slavnostní představení nové turistické útulny, komentované vycházky zaměřené na historii Čerchova a přírodu Čerchovských hvozdů, venkovní výstavu k 20 letům CHKO, vernisáž výstavy KČT o historii Čerchova, koncert kapely Fousy, divadelní představení Čerchonoš, regionální občerstvení a speciální pivní edici s vůní Českého lesa z Domažlického pivovaru.

Foto | DH / AOPK ČR Čerchov.

Foto | Markéta Kašparová / AOPK ČR Všivec lesní v NPP Na požárech.

Oslavy ale neslouží jen k ohlédnutí. Důležitý je také výhled do budoucna. Významným krokem bude vyhlášení nové přírodní rezervace Dlouhá skála. V příštím roce ji bude následovat přírodní památka Niva Nemanického potoka. CHKO Český les se bude i nadále aktivně podílet na ochraně vzácných druhů a stanovišť, například prostřednictvím připravovaného regionálního akčního plánu pro ochranu vzácné borovice blatky.

reklama