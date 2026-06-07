Ovce pomáhají s péčí o horské hole nad jesenickou Ovčárnou
„O pasení ovcí je veliký zájem, letos jsme měli obsazené všechny termíny opět během 24 hodin od vyhlášení akce. Práce to není jednoduchá, na pastvu k Petrovým kamenům se vyráží brzy ráno a přes poledne jsou ovce zpět u Ovčárny, kde se mají možnost napít. Odpoledne se pak vyráží na kopec znovu. Ovce se na vymezených plochách pasou volně pod dohledem pastevce a ovčáckého psa,“ vysvětluje Vladimíra Křenková ze spolku Stránské, z. s.
„Ovce, které se zde pasou, jsou plemene valašská ovce a i přes drsné horské podmínky v nadmořské výšce 1320-1450 m n. m. zde velmi dobře prospívají,“ pochvaluje si Roman Křenek ze Stránského. „Loni jsme zde několikrát viděli vlka, proto máme zvířata na noc dobře zabezpečená ve vysoké ohradě obehnané elektrickým ohradníkem,“ dodává.
Pastva probíhá v široké spolupráci s hotelem Ovčárna, provozovatelem sjezdovek panem Figurou a Lesy ČR. Až do roku 2029 je podpořena z Operačního programu Životní prostředí. V letošním roce bude možné ovce na svazích nad Ovčárnou potkat až do začátku září. Zhruba 10 % nejméně vypasených ploch se pak na závěr sezóny ještě poseče.
Podobně přibližně v polovině června začne pastva skotu a huculských koní v okolí vrcholu Pradědu a u Švýcárny. Tyto práce zajišťuje pan Václav Merta z Ranče M ve Vernířovicích.
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