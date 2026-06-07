https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/ovce-pomahaji-s-peci-o-horske-hole-nad-jesenickou-ovcarnou
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Ovce pomáhají s péčí o horské hole nad jesenickou Ovčárnou

7.6.2026 05:23 | PRAHA (Ekolist.cz) | Karolína Šůlová
Diskuse: 1
Foto | Marcel Dvorský / AOPK ČR
Do oblasti mezi Ovčárnou a Petrovými kameny v chráněné krajinné oblasti Jeseníky míří stovka ovcí. Jejich volnou pastvu tu již druhým rokem zajišťuje spolek Stránské, z.s. Celé léto se zvířata budou pást nad hranicí lesa a napomohou tak k udržení druhové rozmanitosti zdejších alpínských trávníků.
 
„Ovce jsou v péči o horské hole cenným pomocníkem. Vypasou totiž odolné trávy a borůvčí a uvolní tak místo vzácným druhům, které by v zapojeném porostu neměly šanci. Prospívá to takovým ikonickým rostlinám zdejších květnatých trávníků, jako je třeba zvonek vousatý, violka žlutá sudetská, jestřábník alpský či hořec tečkovaný. A díky tomu se zde bude dařit i horským motýlům, zejména okáči menšímu a horskému. Návrat pastvy na zdejší kopce je i návratem k tradici. A malým příspěvkem k letošnímu Mezinárodnímu roku pastevců a pastvin, který vyhlásila OSN, “ vysvětluje Jindřich Chlapek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„O pasení ovcí je veliký zájem, letos jsme měli obsazené všechny termíny opět během 24 hodin od vyhlášení akce. Práce to není jednoduchá, na pastvu k Petrovým kamenům se vyráží brzy ráno a přes poledne jsou ovce zpět u Ovčárny, kde se mají možnost napít. Odpoledne se pak vyráží na kopec znovu. Ovce se na vymezených plochách pasou volně pod dohledem pastevce a ovčáckého psa,“ vysvětluje Vladimíra Křenková ze spolku Stránské, z. s.

„Ovce, které se zde pasou, jsou plemene valašská ovce a i přes drsné horské podmínky v nadmořské výšce 1320-1450 m n. m. zde velmi dobře prospívají,“ pochvaluje si Roman Křenek ze Stránského. „Loni jsme zde několikrát viděli vlka, proto máme zvířata na noc dobře zabezpečená ve vysoké ohradě obehnané elektrickým ohradníkem,“ dodává.

Pastva probíhá v široké spolupráci s hotelem Ovčárna, provozovatelem sjezdovek panem Figurou a Lesy ČR. Až do roku 2029 je podpořena z Operačního programu Životní prostředí. V letošním roce bude možné ovce na svazích nad Ovčárnou potkat až do začátku září. Zhruba 10 % nejméně vypasených ploch se pak na závěr sezóny ještě poseče.

Podobně přibližně v polovině června začne pastva skotu a huculských koní v okolí vrcholu Pradědu a u Švýcárny. Tyto práce zajišťuje pan Václav Merta z Ranče M ve Vernířovicích.

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foto - Šůlová Karolína
Karolína Šůlová
Autorka je tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny.
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SV

Slavomil Vinkler

7.6.2026 06:28
U Velkého kotle bývala Volovna a na Vysoké holi se pásli koně, kteří udržovali planinu nejen bezlesou, ale i s kytičkami. Část plochy se občas vypalovala, aby se potlačilo borůvčí. Kleč je nepůvodní.
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