Ovlivní klimatická změna druhové složení lesů?

Honza Honza 29.11.2023 08:01

autor se zajímá o to, co nejlépe prospívá teď (vychází to z výzkumů), ale důležitější je, co bude prospívat později s nastupujícím a progredujícím oteplením a suchem. To přesně nikdo neví. Proto je dobré nechat v lese co nejpestřejší skladbu a nechat přírodu, aby se sama adaptovala. Zároveň ale do tohoto procesu cíleně zasahovat, na prázdná místa vysazovat více perspektivnější druhy odolnější suchu, protože co nejlépe roste nyní, nemusí růst za 20 let. Jsem laik, těžko mohu radit, ale divím se, že lesníci více nepoužívají javor- je hodně odolný a má výborné dřevo.

Škoda, že tento trend - cílené vylepšování skladby stromů, nepodchytili správci NP při příležitosti kůrovcové kalamity.

Odpovědět