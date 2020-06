Povodně a sucho jsou jen dvě strany mince, kterou splácíme minulost, říká Štefan Vaľo

Karel Zvářal 24.6.2020 08:50

Lesní cesty představují zanedbatelné procento plochy lesa. Na nich je erozní činnost vody obzvláště patrná, proto je nutná jejich pravidelná údržba. Chtělo by to tůně (zasakovací jámy, příkopy) budovat spíše ve svahu lesa, ale tím by se narušoval kořenový systém a ne všude by to šlo provádět. Navíc většina cest je používaných, a to málo, co správce obětuje na budování tůní, vodní bilanci moc nevylepší.



Co bych asi více zvažoval, je budování těsných propustků, které při bouřce ucpou větve, listí, zemina, a voda se hrne vrchem, příp. podemele mostek. Lakatoš ani teréňák nebude mít problém projet mělkým brodem, proto bych viděl racionálnější přírodní koryto potoka, než nákladně pokládané roury, které stačí na malé srážky. Při těch velkých to někdy dopadne jak na přiložených fotografiích. To by se na zpevněném brodu nestalo.

Odpovědět