https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/povodnovy-park-v-zidlochovicich-obstal-pri-zatezi.ted-bojuje-o-hlasy-v-soutezi
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Povodňový park v Židlochovicích obstál při zátěži. Teď bojuje o hlasy v soutěži

17.9.2025 05:10 | PRAHA (Ekolist.cz)
Diskuse: 1
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | VOJTa Herout / Nadace Partnerství / Adapterra Awards
V tyto dny si připomínáme smutné výročí loňských povodní. Prevence před živlem není jednoduchá, přesto existují způsoby, jak se lépe chránit. Jedním z nich je povodňový park v Židlochovicích, který při své první velké zkoušce pomohl zabránit větším škodám v obcích pod Brnem. Nyní usiluje o podporu veřejnosti v celostátní soutěži Adapterra Awards.
 
K podpoře projektu vyzval starosta Židlochovic Jan Vitula na svém Facebooku. Zároveň nastínil, že spolu s dalšími starosty a starostkami začali pracovat na daleko větším projektu, který by stejným způsobem řešil všechny toky v regionu. „Mohli bychom se tak dočkat podobné krajiny jako je ta u nás, a to už od Rebešovic až po Nosislav, kolem Litavy od Měnína až k nám. A stejně by se mohla proměnit říčka Šatava od Ledcí až po Přísnotice,“ uvedl.

Podle Martina Andera, vedoucího programu Adapterra Nadace Partnerství, jde o velký, ale realistický záměr, který bude mít nesporné přínosy. Konkrétně celou řadu menších i větších záměrů v ploše hned několika menších povodí.

„Revitalizace toků, doplnění tůní a mokřadních společenstev, výsadby stromů a celá řada dalších opatření přinese nejen zvýšení ekologické kvality území, ale zároveň přispěje k jeho protipovodňové ochraně. Základní myšlenkou je zpomalit průtok vody a nechat velkou vodu bez výrazných škod rozlít do území, která jsou na to připravena a ochránit tak před zaplavením domy i celé části obcí a měst níže po toku řeky. To je správný a efektivní přístup, jak omezit výši případných povodňových škod,“ pochvaluje si Martin Ander.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | VOJTa Herout / Nadace Partnerství / Adapterra Awards

Nutno však zdůraznit, že sebelepší povodňový park není všespásný, každé takové opatření je ale důležité, protože je součástí další protipovodňové ochrany a společně s dalšími prvky dokážou vytvořit dostatečnou kapacitu pro rozliv povodňových vod. „Pokud by takových parků bylo víc, mohli bychom být více v klidu,“ souhlasí Ander. Pokud by naopak židlochovický povodňový park loni nestál, pravděpodobně by došlo k přelití vody do území na pravém břehu Svratky u Židlochovic. Takže význam parku je nesporný.

Jen kombinace řešení ochrání krajinu před velkou vodou

Povodňové parky jsou území, která umožňují při vyšších stavech v řece pojmout část přívalů vody, jsou však projektována tak, aby jim samotným velká voda neublížila. Podobné povodňové parky mají jistě smysl i jinde na jihu Moravy. Vzhledem ke své nesporné rekreační funkci pro místní obyvatele se hodí především do blízkosti obcí a měst, která leží na dolním toku řek, ať už je to Svratka, Svitava, Dyje, nebo Morava.

Povodňové parky však zdaleka nejsou jediným možným řešením, které pomůže přírodě blízkým způsobem snížit rizika povodní a místních záplav v obydlených územích. „Na dolních tocích řek to mohou být také suché či částečně zatopené poldry nebo rozlivové plochy typu nivních luk či lužních lesů. Taková území na jižní Moravě stále máme a je třeba je chránit před ohrázováním a využitím pro jiné účely,“ zdůrazňuje Ander.

Nejlepší jsou podle něj komplexní řešení, která kombinují přednosti různých typů opatření - od technických přes přírodě blízká až po čistě přírodní. V kopcích a zalesněných částech kraje je třeba se soustředit na dobrý stav lesů, jejich pestré druhové a věkové složení a omezení holosečí, které místo zasakování vody podporují její rychlý odtok do údolí. Na rozsáhlých zemědělsky obhospodařovaných plochách je třeba uplatňovat krajinné prvky jako remízky, meze, aleje, ale i tzv. svejly, které zpomalují odtok dešťové vody. V první řadě je ale třeba podporovat plošnou změnu způsobu zemědělského hospodaření jako jsou menší půdní bloky, trvalý pokryv vegetací včetně využívání meziplodin nebo bezorebné způsoby hospodaření, které zvyšují schopnost půdy zasakovat vodu a omezují erozi. Podstatné je také odstranění zbytečných meliorací, které zrychlují odtok z krajiny.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | VOJTa Herout / Nadace Partnerství / Adapterra Awards

Velkým přínosem jsou revitalizace v minulosti narovnaných vodních toků, které jim navrací charakter meandrů. Ty zpomalují proudění vody a zlepšují její kvalitu. Zároveň je ale třeba na dolních tocích řek vytvářet prostory pro rozliv vody, ať už do cíleně budovaných povodňových parků nebo suchých poldrů či do krajiny, kde zvýšený stav vody nebude škodit (nivní louky, lužní lesy).

„Jedině komplex takových opatření v celém povodí toku pak může účinně chránit obce a města před povodňovými škodami. Nelze sázet na jednu kartu - jedno „zázračné“ opatření. Zároveň je třeba pořád mít na mysli, že je potřeba snažit se zadržet každou kapku, která spadne na zem - v celém povodí,“ uzavírá Ander.

reklama
 
red
tisknout poslat
Dále čtěte |
Fotovoltaické panely Foto: Depositphotos Analýza: Solární energie pokryla větší procento spotřeby elektřiny v ČR než loni Student dělající si poznámky Foto: Depositphotos Italské děti se vrací do škol, které řeší, jak vyučovat v horku, píše AFP Vlajka EU, větrná elektrárna a tepelná elektrárna Foto: Depositphotos Ministři EU odložili hlasování o návrhu Evropské komise na klimatický cíl pro rok 2040

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

17.9.2025 06:34
Nejdůležitější ze všeho je zvyšování retenční schopnosti půdy všemi dostupnými způsoby, zejména zvyšováním obsahu ulíku jak organického tak i anorganického(biouhel). Pěstování plodin pro energetiku jako je řepka na olej nebo kukuřice do bioplynky je veliká chyba.
Odpovědět

Nejčtenější články

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 88

Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Diskuse: 72

Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude

Diskuse: 82

Vědci našli věčné chemikálie v rybách napříč Evropou. Některé hodnoty překročily budoucí doporučené limity více než desetitisíckrát

Diskuse: 15

Jan Palaščák: Čínské technologie ohrožují energetiku

Diskuse: 27

Projekt největší baterie na světě si zajistil financování pro stavbu

Diskuse: 37

Srna zebru nezná

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist