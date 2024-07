Právo narazilo u Novomlýnských nádrží na hranici vymahatelnosti

Václav Hellebrand 28.7.2024 06:52

Obyčejný selský rozum mi to nebere. Snad by mělo platit : je ta stavba zkolaudována ?( to snad jeden úředník dokáže zjistit fyzickou návštěvou, zdokumentováním polohy stavby ( takových aplikací v telefonu je opravdu hodě), stavbu vyfotí. Zjistí skutečný stav na katastrálním úřadě, Jde-li o nepovolenou stavbu, nařídí se likvidace do ... nebude-li termín splněn, tak na náklady toho, kde stavbu používá ji zbourá obecní úřad. Ať mě někdo vyvede z omylu, že to tak nejde,

