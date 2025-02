Přezimujících netopýrů v kaňonu Labe od roku 2020 výrazně přibylo. Místy je jich až třikrát víc

Karel Zvářal 19.2.2025 05:46

Netopýři jsou úžasná stvoření, poměrně často je v budkách při čištění (od léta do zimy) nacházím, většinou jednotlivě (ušatý, velkouchý), ale i ve skupině (10-15 n.rezavý, n.velký).



Asi se do té budky svolávají, podobně jako ptáci, a zajímá mě, zda je tomu stejně i při záletu do jeskyně. K tomu asi dochází dávno před tím, už během poměrně daleké cesty. Tzn, že letouni té komunikaci rozumí, podobně jako např kalousi, kdy jako kluk jsem viděl letět ve třech vlnách 120-140 sov v hejnu (jedinkrát v životě), takže jsem je za soumraku považoval zprvu za pozdní návrat havranů (11.11.). Nasněžilo, a sovy se přesunovaly z pahorkatiny do nížiny, k mému překvapení poměrně organizovaně.



A když už se ptám na toto, zajímá mě další detail, který jsem zatím v popisu ochranářů nikde nezazanamenal: jak je to s návštěvností jeskyní kunou či liškou, zda i ony mohou mít vlv na početnost zimujících netopýrů (predací, rušením), a zda při výrobě mříže se to promítne do jejich parametrů, zejména kvůli lišce, kuna se dovede nasoukat do i do malé skuliny.

