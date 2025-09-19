https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/rok-po-povodnich-se-v-jeseniku-sejdou-odbornici-na-zadrzovani-vody-v-krajine
Rok po povodních se v Jeseníku sejdou odborníci na zadržování vody v krajině

19.9.2025 04:43 | PRAHA (Ekolist.cz)
Diskuse: 1
Povodně na Jesenicku 2024
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Pavel Bednařík (WMCZ) / Wikimedia Commons
Za měsíc se v prostředí Jesenických lázní uskuteční odborná konference Cesta vody 2025, která propojí témata udržitelného hospodaření s vodou – retenci vody v krajině, protipovodňová opatření, adaptaci na klimatickou změnu a udržitelný rozvoj území. Akci ve dnech 15. a 16. října pořádá Národní ústav pro integrovanou krajinu a Člověk v tísni.
 
Konference se odehraje v krajině, kterou se v minulém roce prohnaly ničivé povodně, což podtrhuje její aktuálnost a naléhavost. Láká na dvoudenní program zahrnující odborné přednášky, diskuse a praktické ukázky opatření přímo v terénu.

Událost zahájí vedoucí oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického ústavu Radim Tolasz a vystoupí na ní řada dalších hostů, jako je ředitelka českých klimatických programů Člověka v tísni Magdalena Davis, generální ředitel Povodí Odry Petr Birklen a další. Záštitu nad konferencí Cesta vody převzal ministr životního prostředí Petr Hladík, ministr zemědělství Marek Výborný a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

„Hlavním tématem bude cesta vody – od pramenných oblastí hor přes lesy, zemědělskou půdu, mokřady až po městskou a příměstskou krajinu. Právě v místě, které je symbolicky spjato s vodou jako s léčebným zdrojem, budeme sdílet praktické zkušenosti a hledat řešení, jak v krajině lépe zadržet vodu, jak urychlit realizaci potřebných opatření a jak se připravit na změny klimatu,“ dodává ke konferenci Eva Procházková, odborná garantka Národního ústavu pro integrovanou krajinu.

Konference je určena zejména zástupcům měst a obcí, projektantům, zemědělcům, lesníkům, správcům toků, vlastníkům půdy i dalším odborníkům, kteří mohou ovlivnit podobu krajiny a její schopnost zadržovat vodu a čelit extrémním jevům. Součástí programu jsou také odborné terénní exkurze s ukázkami dobré praxe, inovativních řešení a konkrétních projektů zaměřených na zadržování vody a protipovodňovou ochranu. Diskutovat se bude o tom, jak urychlit a zefektivnit realizaci opatření, která pomohou chránit majetek, infrastrukturu a zároveň posílit ekologickou a klimatickou stabilitu krajiny pro budoucí generace.

Konference se uskuteční 15.–16. října 2025 v Jeseníku. Vstupenky za 990 Kč jsou dostupné na www.cestavody.eu.

SV

Slavomil Vinkler

19.9.2025 07:19
No ono je to trochu o tom, že vodní abraze je normální. Na př. na Vysočině jsou horniny co byly v době vzniku 30 km hluboko a teď jsou na povrchu. Kdopak ty 30 km hory odstranil? No Zvětrávání a Voda.
Je však nutno vodu skutečně brzdit, nikoli jí dělat rychlodálnice k odtoku. A taky stavět uvážlivě. Ale lidi staví u dravé řeky nebo na činné sopce.
Odpovědět

Pražská EVVOluce

