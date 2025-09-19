Rok po povodních se v Jeseníku sejdou odborníci na zadržování vody v krajině
Událost zahájí vedoucí oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického ústavu Radim Tolasz a vystoupí na ní řada dalších hostů, jako je ředitelka českých klimatických programů Člověka v tísni Magdalena Davis, generální ředitel Povodí Odry Petr Birklen a další. Záštitu nad konferencí Cesta vody převzal ministr životního prostředí Petr Hladík, ministr zemědělství Marek Výborný a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
„Hlavním tématem bude cesta vody – od pramenných oblastí hor přes lesy, zemědělskou půdu, mokřady až po městskou a příměstskou krajinu. Právě v místě, které je symbolicky spjato s vodou jako s léčebným zdrojem, budeme sdílet praktické zkušenosti a hledat řešení, jak v krajině lépe zadržet vodu, jak urychlit realizaci potřebných opatření a jak se připravit na změny klimatu,“ dodává ke konferenci Eva Procházková, odborná garantka Národního ústavu pro integrovanou krajinu.
Konference je určena zejména zástupcům měst a obcí, projektantům, zemědělcům, lesníkům, správcům toků, vlastníkům půdy i dalším odborníkům, kteří mohou ovlivnit podobu krajiny a její schopnost zadržovat vodu a čelit extrémním jevům. Součástí programu jsou také odborné terénní exkurze s ukázkami dobré praxe, inovativních řešení a konkrétních projektů zaměřených na zadržování vody a protipovodňovou ochranu. Diskutovat se bude o tom, jak urychlit a zefektivnit realizaci opatření, která pomohou chránit majetek, infrastrukturu a zároveň posílit ekologickou a klimatickou stabilitu krajiny pro budoucí generace.
Konference se uskuteční 15.–16. října 2025 v Jeseníku. Vstupenky za 990 Kč jsou dostupné na www.cestavody.eu.
Slavomil Vinkler19.9.2025 07:19
Je však nutno vodu skutečně brzdit, nikoli jí dělat rychlodálnice k odtoku. A taky stavět uvážlivě. Ale lidi staví u dravé řeky nebo na činné sopce.