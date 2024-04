Smrk z českých lesů nezmizí, naopak budoucnost buku je nejistá, míní odborník

Slovan 10.4.2024 12:03

Je zajímavé, že třeba Peter Wohlleben tvrdí úplný opak. Buk je dle něj naopak rychle se přizpůsobující strom. Staré stromy předávají “informace” mladým, dokonce si navzájem pomocí kořenů různě vypomáhají. Je prokázáno, že bukové lesy propustí do půdy 3-5x víc vody než jehličnaté porosty, což spolu s hlubšími kořeny dává obrovskou výhodu (zejména oproti smrku) v období sucha. Nebýt lesníků, smrk by byl v našich zeměpisných šířkách vzácností. Buk naopak zcela běžný. Ano, je to dřevina citlivá na přímé slunce, jenže to se dá vyřešit dost jednoduše - změnou hospodaření z pasečného na více výběrový způsob v těchto porostech a tím ten les slunci úplně neotevřít.

Mám to štěstí, že žiju v oblasti, kde se ty bučiny stále vyskytují. Vyskytují se samozřejmě i klasické hospodářské smrkové lesy - a rozdíl je veliký. Bukové jsou vitální i v nejteplejších částech roku, zatímco smrk viditelně trpí. A to i ty mladé stromy! Smrky se pěstují do 80-90 roku hlavně proto, že jsou pily přizpůsobené na takovou tloušťku kmene. Proto se asi nebudou cíleně pěstovat do jiného věku.

No a návrh většího zapojení nepůvodních dřevin? Tak to je totální úlet. Jako by těch problémů bylo s nepůvodními dřevinami a rostlinami málo. Asi to nám tím chtěl pan odborník říct…

Naše druhy se přizpůsobují, je na ně navázána biodiverzita a není jediný důvod měnit druhou skladbu za exoty z druhé strany světa (či jihu Evropy) jen proto, že je někdo líný se přizpůsobit. Co už dnes dokáže akát, pajasan, vejmutka apod. pán asi nevidí. Anebo vidí a chce přidat plyn?

