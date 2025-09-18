Správa KRNAP ošetřila Studenovskou alej
„Studenovská alej je jedinečným krajinným prvkem, který si zaslouží dlouhodobou ochranu. Naším cílem je zajistit její stabilitu a bezpečnost při zachování historické a estetické hodnoty,“ uvedla Daniela Gluzová ze Správy KRNAP, která průzkum zadala a byla garantem provedeného ošetření.
Mezi nejčastější zjištěné problémy patřily infekce dřevními houbami či defektní větvení. Realizovaná opatření zahrnují jak arboristické zásahy (odlehčení korun, zdravotní řezy, bezpečnostní vazby), přístrojové měření (tahovou zkouškou u tři stromů), výřezy okolí cílových dřevin, tak i v krajních případech nutnost kácení.
Studenecká alej v Rokytnici nad Jizerou představuje významný krajinný prvek o délce přibližně 1,25 km. Tvoří ji 81 listnatých stromů, z nichž nejpočetněji je zastoupen javor horský (34 jedinců), dále javor mléč (22 jedinců) a javor babyka (7 jedinců). Zejména výskyt javoru babyky takového stáří a v takové nadmořské výšce činí z aleje velmi významný prvek v krajině.
Celkem zde bylo identifikováno sedm druhů stromů, přičemž rod javor tvoří dominantní podíl. Závěry průzkumu doporučují zvážit vyhlášení celé aleje za památnou, a to díky jejímu mimořádnému významu v kontextu české krajiny.
Akce je součástí projektu NPO-POPFK Péče o významná stromořadí na území Krkonošského národního parku, č. 115V342001019.
Online diskuse
Všechny komentáře (2)
smějící se bestie18.9.2025 06:33
radovan tomický18.9.2025 07:15
Špatně.
"mimořádný význam v kontextu české krajiny" - no dobře, pod toto se dá podřadit mnohé.
Současný přístup ochrany přírody vycházející z více než 30 let starého zákona (ZOPK), spočívající v tom, že se z milionů stromů vybere jeden - dva, dá se k němu sloupek s cedulkou s velkým státním znakem, a potom se okolo něj posvátně poskakuje a i na průchod okolo něj potřebujete rozhodnutí orgánu ochrany přírody nazvané "povolení", kde budou stanoveny "podmínky", sice formálně, ale budou, které stejně nikdo v praxi nekontroluje, nevymáhá, tak tomu ochrana přírody neříkám.