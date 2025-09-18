https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/sprava-krnap-osetrila-studenovskou-alej
Správa KRNAP ošetřila Studenovskou alej

18.9.2025 06:12 | PRAHA (Ekolist.cz)
Diskuse: 2
Foto | Radek Drahný / Správa KRNAP
Správa Krkonošského národního parku ve spolupráci s městem Rokytnice nad Jizerou ošetřila na začátku září 78 stromů, které jsou součástí známé Studenovské aleje v Rokytnici nad Jizerou. Provádí běžná ošetření i stabilizační zásahy, tj. obvodové redukce korun, jištění pomocí vazeb dynamických i statických, vč. podpěry větve na jednom stromě. Zásahy jsou vždy navrženy s důrazem na zachování maximálního počtu stromů v aleji, podporu jejich biologické hodnoty, ale i s ohledem na provozní bezpečnost místa.
 
Současným zásahům předcházející průzkum (na podzim 2024) odhalil, že u části dřevin je nutné provést okamžitá opatření. Konkrétně 14 stromů vykazovalo zásadní problémy se stabilitou a představovalo akutní riziko pro návštěvníky i okolí. U dalších 31 stromů odborníci doporučili ošetření v horizontu do jednoho roku. Zbylé stromy zpravidla vyžadovaly zásahy drobného rozsahu nebo mohly být ponechány bez ošetření.

„Studenovská alej je jedinečným krajinným prvkem, který si zaslouží dlouhodobou ochranu. Naším cílem je zajistit její stabilitu a bezpečnost při zachování historické a estetické hodnoty,“ uvedla Daniela Gluzová ze Správy KRNAP, která průzkum zadala a byla garantem provedeného ošetření.

Mezi nejčastější zjištěné problémy patřily infekce dřevními houbami či defektní větvení. Realizovaná opatření zahrnují jak arboristické zásahy (odlehčení korun, zdravotní řezy, bezpečnostní vazby), přístrojové měření (tahovou zkouškou u tři stromů), výřezy okolí cílových dřevin, tak i v krajních případech nutnost kácení.

Studenecká alej v Rokytnici nad Jizerou představuje významný krajinný prvek o délce přibližně 1,25 km. Tvoří ji 81 listnatých stromů, z nichž nejpočetněji je zastoupen javor horský (34 jedinců), dále javor mléč (22 jedinců) a javor babyka (7 jedinců). Zejména výskyt javoru babyky takového stáří a v takové nadmořské výšce činí z aleje velmi významný prvek v krajině.

Celkem zde bylo identifikováno sedm druhů stromů, přičemž rod javor tvoří dominantní podíl. Závěry průzkumu doporučují zvážit vyhlášení celé aleje za památnou, a to díky jejímu mimořádnému významu v kontextu české krajiny.

Akce je součástí projektu NPO-POPFK Péče o významná stromořadí na území Krkonošského národního parku, č. 115V342001019.
foto - Drahný Radek
Radek Drahný
Autor je tiskový mluvčí Správy KRNAP.
ss

smějící se bestie

18.9.2025 06:33
Že by konečně začal dělat to, co má ?
Odpovědět
rt

radovan tomický

18.9.2025 07:15
"Závěry průzkumu doporučují zvážit vyhlášení celé aleje za památnou, a to díky jejímu mimořádnému významu v kontextu české krajiny."

Špatně.

"mimořádný význam v kontextu české krajiny" - no dobře, pod toto se dá podřadit mnohé.

Současný přístup ochrany přírody vycházející z více než 30 let starého zákona (ZOPK), spočívající v tom, že se z milionů stromů vybere jeden - dva, dá se k němu sloupek s cedulkou s velkým státním znakem, a potom se okolo něj posvátně poskakuje a i na průchod okolo něj potřebujete rozhodnutí orgánu ochrany přírody nazvané "povolení", kde budou stanoveny "podmínky", sice formálně, ale budou, které stejně nikdo v praxi nekontroluje, nevymáhá, tak tomu ochrana přírody neříkám.
Odpovědět

