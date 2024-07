Štěchovická přečerpávací elektrárna se včera vrátila do služby. Na plný výkon umí najet za tři minuty

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | melechovsky / Wikimedia Commons Na snímku je horní nádrž na vrchu Homole ještě bez plovoucí fotovoltaické elektrárny.

V pondělí v 9 hodin 22 minut se štěchovická přečerpávací elektrárna po tříměsíční odstávce vrátila do plného provozu. Na začátku byl povel specialisty z centrálního dispečinku vodních elektráren řídícího celou energetickou část Vltavské kaskády - a pak už se do obou větví 582metrového přivaděče přečerpávací elektrárny Štěchovice II začne z horní nádrže na kopci Homole valit 27 kubíků vody za vteřinu.Během několika okamžiků voda roztočí lopatky Francisovy reverzní turbíny umístěné na dně 45metrové šachty strojovny, hluboko pod hladinou Vltavy. Přes hřídel se energie přenese na generátor a za chvíli už elektřina míří do sítě.

Zatímco klasická štěchovická kaskádní elektrárna letos slaví 80 let provozu, její mladší sestra, nejdéle sloužící česká přečerpávací elektrárna Štěchovice II, je jen o tři roky mladší. Díky kompletní rekonstrukci v roce 1996 však vznikla moderní elektrárna pro 21. století, která z té původní dále využívá horní nádrž a přivaděč.

V čase přebytku energie v soustavě čerpá elektrárna vodu do horní nádrže na kopci Homole a pokud naopak lidé energii potřebují, pouští ji na více než 200 metrů níže umístěnou turbínu.

Česká energetika využívá obě štěchovické elektrárny v časech, kdy je třeba rychle pokrýt prudce stoupající poptávku po elektřině ve špičkách dne.

„Přečerpávací elektrárna Štěchovice II je ve středočeském regionu důležitým zdrojem pohotovostní energie. Během tří minut umí najet na plný výkon, po dobu čtyř hodin dodává do sítě výkon jako menší plynová elektrárna, a pomáhá tak stabilizovat českou energetickou soustavu,“ říká ředitel Vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.

„Abychom mohli garantovat, že bude spolehlivě fungovat i v dalších letech, musíme ji stále udržovat ve výborné kondici. V uplynulých týdnech se nám podařilo vyměnit mozek elektrárny – její řídicí systém a elektrické ochrany,“ říká Róbert Heczko.

„Odstávku jsme stihli využít i k důkladné údržbě vodních cest, kam se za běžného provozu opraváři nemají šanci dostat,“ popisuje štěchovické unikáty Roman Pospíšil, vedoucí provozu vodních elektráren Štěchovice I, II.

Technici zkontrolovali celý více než půlkilometrový přivaděč od horní nádrže k turbíně, opravili opotřebení na oběžném kole turbíny o průměru 2,2 metru, zkontrolovali tlakovzdušná zařízení a provedli diagnostiku a údržbu elektrického generátoru a transformátorů.

Štěchovická přečerpávací elektrárna zahájila provoz v roce 1947. Patřila tehdy mezi největší takové zdroje na světě. Za ideálních podmínek proteče půlkilometrovým přivaděčem od horní nádrže k soustrojí 27 m3 vody za sekundu, při čerpadlovém režimu je to v opačném směru 21 m3/s.

Světovým unikátem jsou Štěchovice i v 21. století – a to díky první české plovoucí fotovoltaice, která je umístěna na hladině horní nádrže na Homoli.

Žádná jiná fotovoltaika na zeměkouli nekolísá při svém provozu až o 9 metrů, což je rozdíl hladin při maximu a minimu přečerpávacího cyklu.

Projděte si celou elektrárnu Štěchovice díky Virtuální prohlídka ČEZ - vodní elektrárny Štěchovice.

Přečerpávací elektrárna Štěchovice II • je nejstarší funkční a současně nejmenší přečerpávací elektrárna a vedle Dlouhých Strání a Dalešic je jednou ze tří svého druhu v České republice. • v letech 1992-1996 byla zcela přestavěna na moderní přečerpávací vodní elektrárnu s jednou reverzní Francisovou turbínou o výkonu 45 MW. • 27 m3 za vteřinu, které proudí na turbínu štěchovické přečerpávací elektrárny, by zaplnilo klasický 50metrový bazén za 20 vteřin. • horní nádrž na vrchu Homole pojme půl milionu m3 vody. • před odstávkou musí energetici načerpat horní nádrž, aby měli při opětovném zahájení provozu dostatek vody na první zkoušky a najetí turbíny. • díky plovoucí solární elektrárně na Homoli o výkonu 88 kW energetici zjišťují vlastnosti nosných plováků a solárních panelů v kombinaci s každodenním provozem přečerpávací elektrárny.

