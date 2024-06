Ubývají obratlovci v přírodě opravdu tak rapidně? Možná jen počítáme špatně

Karel Zvářal 24.6.2024 15:50

Ono je to opravdu složitější, než posuzování stavu podle jednoho indexu. To "mizení" je z několika příčin. Vinou 1.) člověka v minulosti (slon, bizon, kalan), vinou 2.) zhoršujícího se prostředí (zajíc, sysel, drop) 3.) vinou predace chráněnými ikonami/predátory (tchoř, sýček, chocholouš) 4.) kombinací dvou posledních + kompetice s invazivci (norek evr. vs mink). Každý bod vydá na dlouhou stať, možná i obsáhlou publikaci.

Odpovědět