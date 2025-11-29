https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/v-brnisti-na-severu-cech-ma-vzniknou-dalsi-domov-pro-prirodu-sad-alej-remizek-i-pastvina
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V Brništi na severu Čech má vzniknou další "domov pro přírodu" - sad, alej, remízek i pastvina

29.11.2025 11:48 | PRAHA (Ekolist.cz) | Čmelák - Společnost přátel přírody z. s.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Vytvořit nové místo pro přírodu chtějí ochránci přírody z organizace Čmelák v Brništi, kde na jaře za tím účelem koupili pozemek o rozloze 2,6 hektaru. Vzniknout by tu měl ovocný sad, alej, remízek, ale i pastvina. Výsadbu prvních stromů chtějí stihnout ještě do konce roku.
 
Zatím je to jen neobhospodařovaný kus půdy, v němž ale ochránci přírody vidí velký potenciál. Alej z původních odrůd stromů má rozdělit padesátihektarový blok zemědělské půdy na dvě části. „Nové stromy i keře vytvoří úkryt i zdroj potravy pro mnoho druhů ptáků nebo hmyzu, v létě pak poskytnout potřebný stín i pro hospodářská zvířata.“ vysvětluje krajinná ekoložka z Čmeláka Karolína Hrbková.

Ochránce přírody překvapil zájem o projekt ze strany veřejnosti. „Lidé se chtějí zapojit jako dárci nebo dobrovolníci, je vidět, že o podobné změny v krajině lidé stojí,“ uvádí koordinátorka dobrovolnických akcí z Čmeláka Kateřina Semerádová.

90 stromů a 1600 keřů chtějí ochránci vysázet do poloviny prosince. Sázet se budou stromy, které jsou v naší krajině původní, jako jsou duby, habry, buky, javory, třešně ptačí, lípy nebo jilmy a také více než deset druhů původních keřů.

V plánu na další roky je také přeměna části pole na květnatou louku, vzniknout by zde měl nový sad a z části pozemku se stane pastvina. „Rádi bychom vytvořili místo, které bude sloužit jako inspirace i dalším vlastníkům pozemků. Je to zároveň výzva i pro nás, chovem zvířat jste se zatím nezabývali, ale pokud chceme o krajinu efektivně pečovat, bez toho to nepůjde.“ sdílí svou vizi předseda spolku Čmelák Jan Korytář.

Aby pole mohli koupit, půjčil si spolek 800 tisíc korun. Ty teď postupně splácí díky individuálním dárcům, kteří na projekt přispívají na portálu Darujme.cz. Projekt podpořila i Nadace Via spolu s Fondem pro udržitelný život a ČSOB.

Čmelák je jednou za zakládajících organizací Koalice pro krajinu, které usiluje o větší návrat přírodních prvků do zemědělské krajiny v ČR jak pomocí změn nastavení dotací, tak realizací konkrétních opatření.

reklama
 
Čmelák - Společnost přátel přírody z. s.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Vilém Jurek. Foto: LIFE South Moravia „Furt ve střehu.“ Manažer přírody Vilém Jurek o výzvách i radostech z krajiny Pryšec skvrnitý Foto: Andreas Rockstein Flickr V NP Podyjí přibývají nové druhy rostlin, botanici tam našli i nenápadný pryšec Kyjovka Foto: RomanM82 Wikimedia Commons Lanžhot neuspěl se stížností, část jeho území zůstává v CHKO Soutok

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist