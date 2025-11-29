V Brništi na severu Čech má vzniknou další "domov pro přírodu" - sad, alej, remízek i pastvina
Ochránce přírody překvapil zájem o projekt ze strany veřejnosti. „Lidé se chtějí zapojit jako dárci nebo dobrovolníci, je vidět, že o podobné změny v krajině lidé stojí,“ uvádí koordinátorka dobrovolnických akcí z Čmeláka Kateřina Semerádová.
90 stromů a 1600 keřů chtějí ochránci vysázet do poloviny prosince. Sázet se budou stromy, které jsou v naší krajině původní, jako jsou duby, habry, buky, javory, třešně ptačí, lípy nebo jilmy a také více než deset druhů původních keřů.
V plánu na další roky je také přeměna části pole na květnatou louku, vzniknout by zde měl nový sad a z části pozemku se stane pastvina. „Rádi bychom vytvořili místo, které bude sloužit jako inspirace i dalším vlastníkům pozemků. Je to zároveň výzva i pro nás, chovem zvířat jste se zatím nezabývali, ale pokud chceme o krajinu efektivně pečovat, bez toho to nepůjde.“ sdílí svou vizi předseda spolku Čmelák Jan Korytář.
Aby pole mohli koupit, půjčil si spolek 800 tisíc korun. Ty teď postupně splácí díky individuálním dárcům, kteří na projekt přispívají na portálu Darujme.cz. Projekt podpořila i Nadace Via spolu s Fondem pro udržitelný život a ČSOB.
Čmelák je jednou za zakládajících organizací Koalice pro krajinu, které usiluje o větší návrat přírodních prvků do zemědělské krajiny v ČR jak pomocí změn nastavení dotací, tak realizací konkrétních opatření.
reklama