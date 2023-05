V Jabkenicích vznikly tůně pro obojživelníky. Svépomocí

Slovan 1.5.2023 09:42

Pro mě se období rozmnožování obojživelníků stalo jakýmsi obdobím relaxace. Přijdu k našim dvěma “žabákům” a pár hodin se procházím nebo posedávám. Žádné ryby, jenom žáby. Jsem přesvědčen, že proto se jim tu daří - není to rybářsky atraktivní, takže to nikdo nepřerybní. Navíc migrační trasa nevede přes silnici. Občas je navštíví i páreček volavek popelavých, občas čáp černý nebo člověk zahlédne užovky obojkové. Vše prostě funguje jak má. “Překvapivě” i s těmi predátory - žáby tu totiž mají co potřebují. Každému tohle doporučuju a pokud má možnost nějakou tůňku vybudovat, do toho! Příroda to člověku vrátí i s úroky.

