V Praze jako v Bulharsku. Nová aplikace ukazuje, jak se kvůli změně klimatu promění naše města

Břetislav Machaček 15.7.2024

Ono předpovídat, co bude za 60 let je bezpečné věštění při kterém se věštec

nedočká pochvaly, ale hlavně pokárání za výsledek věštby. Toho se nedožije

on a ani ti, co propadají z jeho věštby panice. Dostane zaplaceno od těch,

co si takovou věštbu objednali kvůli svému byznysu při boji s CO2. Vítr

věje právě odtamtud a přináší obrovské peníze při změnách v energetice,

dopravě atd. Bohužel je to byznys postavený na hliněných nohou dotací a

dluhů. Takový byznys se ale může zhroutit stejně rychle, jako se rychle

rozvinul. Stačí uzavřít ventil penězovodům a je po byznysu. Bohužel voliči v EU se rozhodli pokračovat v nastolené cestě do hořkého konce ekonomiky.

Jinak města už jsou teplejší dávno nejen díky úbytku zeleně a nárůstu

zastavěných ploch, ale i díky jejich obyvatelům. Ona i ta klimatizace

totiž produkuje teplo pro venkovní prostor, aby vychladila ten vnitřní.

Ono se to nezdá, ale sečíst tepelný výkon všech klimatizací ve městě,

tak to je výkon hodný velké teplárny. No a pak auta se spalováky, které

svým odpadním teplem ohřívají své okolí. Ty hodnoty tepla navíc jsou

obrovské a musejí se při minimální cirkulaci vzduchu v zástavbě nějak

projevit. Stačí měřit teplotu ve městě a teplotu v okolní krajině, či

na vesnici a už je ten argument na hliněných nohou. Rozdíly několika

stupňů o lecčems vypovídají a bylo by dobré si to konečně přiznat. Ta

koncentrace lidí, budov, klimatizací a jiných zdrojů tepla se musí

projevit stálým narůstáním teploty v daném místě. Stačí udělat pokus

v tepelně izolované hale, kde zapnete uvnitř klimatizaci, ale ta celá

zůstane i s chladičem uvnitř. Taky umístíte vevnitř auto se spalovákem

a spotřebiče jako sporáky, trouby, bojlery, počítače atd. a vše zapnete.

Copak se asi tak stane? No přece bude narůstat teplota v uzavřeném

prostoru, kterými některá města díky své urbanizaci jsou. Schází tam

průvan a přistup chladivému větru. Vzduch tam stojí jako ve výhni a

nevychladí se díky akumulaci v asfaltu a betonu ani v noci. Města

mají opravdu zaděláno na tropy, ale které si vytvoří samy sobě.

