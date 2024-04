V ulicích etiopského Hararu si hýčkají hyeny, které jinde v Africe zatracují

14.4.2024 16:49 Reaguje na Karel Zvářal

Jestli chcete být odborníkem, tak si musíte načíst. Nakoukat nestačí ...sorry. Navíc to co píšete výše značí, že máte opravdu jenom nakoukáno (vidíte jen to co vám ukazuje ten film a nikdo neví jaký scénář tam připravili a jak to sestříhali) a ne načteno. Raději zůstaňte věrný ptačím budkám...

A co se týče pan Šeděnky - ten svoji neznalost velkých šelem prokázal na tomto fóru už tolikrát, že to nemá ani cenu komentovat.

Odpovědět