Vlaštovky zahnízdily v budce pro rehky

11.10.2025 06:33 | PRAHA (Ekolist.cz) | Jiří Šafránek a Jaromír Kříž
Zdroj | Jaromír Kříž
Asi před rokem mi vyprávěl fotograf přírody Jaromír Kříž, že mu doma zahnízdily vlaštovky v ptačí budce pro rehky. Nechtělo se mi tomu vůbec věřit. Každý přece ví, že vlaštovky v budkách nehnízdí, že si staví vlastní hnízda z bláta a to uvnitř budov, nejčastěji ve stájích.
 
Řekl jsem mu, že je to velmi zajímavé a je velká škoda, že hnízdění vlaštovek v budce nenafotil. A tak mi letos poslal fotky mláďat vlaštovek, které hnízdí v ptačí budce pro rehky a následující příběh.

Zdroj | Jaromír Kříž

„V krytém průjezdu rodinného domu jsem před několika lety zavěsil budku pro rehka. Několik let po sobě rehek zahnízdil a vyvedl mladé. V roce 2023 však místo rehka zahnízdily v budce vlaštovky a mladé úspěšně vyvedly. V loňském roce rehek nepřiletěl, budka zůstala neobsazená a vlaštovky vyhnízdily v klasických hnízdech, která mají postaveny v těsné blízkosti.

Zdroj | Jaromír Kříž

Letos na jaře se do budky opět nastěhoval rehek domácí. Když už krmil mladé, přiletěly vlaštovky. Začaly agresivně nalétávat na rehkovník a snažily se rehka vyhnat z budky. Rehkovi se podařilo odolat náletům a mladé úspěšně vyvést.

Zdroj | Jaromír Kříž

Vlaštovky okamžitě po odletu rehků zabraly budku. Začaly do ní snášet suchou trávu a mech a budovat pro ně netypické hnízdo v budce. Budka je až nahoře pod stropem, tak jsem nevěděl, jestli snesly vejce. Až za nějaký čas jsem zpozoroval že krmí mladé. Mladým se několikrát podařilo z budky vypadnout, tak jsem je vracel zpět. Vše ale dobře dopadlo a tři mladé úspěšně vylétly z hnízda v budce.“

Jiří Šafránek a Jaromír Kříž
Online diskuse

Jan Šimůnek

11.10.2025 07:39
Že by se rýsoval vznik nového druhu vlaštovky?
ss

smějící se bestie

11.10.2025 07:41
No, když si vlaštovky umí poradit s čidly u vrat, tak tohle pro ně prkotina,
že.
