Vlaštovky zahnízdily v budce pro rehky
„V krytém průjezdu rodinného domu jsem před několika lety zavěsil budku pro rehka. Několik let po sobě rehek zahnízdil a vyvedl mladé. V roce 2023 však místo rehka zahnízdily v budce vlaštovky a mladé úspěšně vyvedly. V loňském roce rehek nepřiletěl, budka zůstala neobsazená a vlaštovky vyhnízdily v klasických hnízdech, která mají postaveny v těsné blízkosti.
Letos na jaře se do budky opět nastěhoval rehek domácí. Když už krmil mladé, přiletěly vlaštovky. Začaly agresivně nalétávat na rehkovník a snažily se rehka vyhnat z budky. Rehkovi se podařilo odolat náletům a mladé úspěšně vyvést.
Vlaštovky okamžitě po odletu rehků zabraly budku. Začaly do ní snášet suchou trávu a mech a budovat pro ně netypické hnízdo v budce. Budka je až nahoře pod stropem, tak jsem nevěděl, jestli snesly vejce. Až za nějaký čas jsem zpozoroval že krmí mladé. Mladým se několikrát podařilo z budky vypadnout, tak jsem je vracel zpět. Vše ale dobře dopadlo a tři mladé úspěšně vylétly z hnízda v budce.“
