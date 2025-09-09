https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/vlhy-pestre-vyvedly-mladata-a-odletaji-na-zimu-do-afriky
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vlhy pestré vyvedly mláďata a odlétají na zimu do Afriky

9.9.2025 04:52 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto | Zdeněk Němeček / Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO
Vlha pestrá je našim nejbarevnějším ptákem, ale málokdo ví, že hnízdí v zemních norách, které si hloubí vlastním zobákem. Největším hnízdištěm vlh na střední Moravě je Ptačí park Malá Lipová u Přerova.
 
Malá Lipová je bývalá pískovna, která leží na hranici katastrů obcí: Žeravice, Předmostí a Dluhonice. Poprvé zde zahnízdily vlhy již v roce 2004, ale pravidelně tam hnízdí až od roku 2008. V té době bylo hnízdění vlh velkou vzácností a proto bylo v zájmu jejich ochrany utajeno.

Foto | Zdeněk Němeček / Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO

Za posledních 20 let přibylo vlh pestrých nejen na Moravě ale i v Čechách a Malá Lipová se stala jejich nejvýznamnějším hnízdištěm na střední Moravě. Aby zůstalo zachováno i pro příští generace, rozhodla se Česká společnost ornitologická zde založit Ptačí park Malá Lipová. To se podařilo v roce 2021 jen díky tomu, že město Přerov prodalo ornitologům několik pozemků.

Foto | Zdeněk Němeček / Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO

Vlhy pestré k nám přilétají začátkem května a v kolmých stěnách si začínají hloubit nory zakončené hnízdní komůrkou v níž sedí na vejcích. Mláďata krmí létajícím hmyzem, jako jsou motýli, vážky, včely a čmeláci. Své hnízdiště opouštějí konce srpna a i s mláďaty loví hmyz kolem rybníků.

Přečtěte si také |
Vlha pestrá Foto: Tobiáš Macháček ČSO V ptačím parku Malá Lipová u Přerova stojí nová pozorovatelna. Umožní pozorování vlh pestrých

V letošním roce hnízdilo v Ptačím parku Malá Lipová 20 až 25 párů vlh pestrých. Díky nové pozorovatelně, kterou zde postavila Česká společnost ornitologická s finanční podporou ZOO Olomouc, je zde mohli vidět a vyfotit si je desítky pozorovatelů a fotografů ptáků.

reklama
 
foto - Šafránek Jiří
Jiří Šafránek
Autor je členem Výboru Moravského ornitologického spolku.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Ptačí park Josefovské louky České společnosti ornitologické. Foto: Česká společnost ornitologická Soutěž o nejlepší ekologický projekt vyhrály Ptačí parky Koroptev polní Foto: Pavla Tomková AOPK ČR Z krajiny mizí ptáci, nejvíce z polí a luk. Ubývat ale začali také z lesů PR Peliny Foto: Mirka Schärfnerová Wikimedia Commons Obnova Doskočilovy vyhlídky v Chocni začne na podzim, teď tam hnízdí ptáci
Další články autora |
Pisila čáponohá Foto: Zdeněk Němeček Na střední Moravě zahnízdily pisily čáponohé Jiří Šafránek: Na střední Moravu přilétli první čápi Racek PKHU Foto: Jiří Šafránek Racek s kroužkem PKHU zimuje v Přerově už dvanáct let

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Vědci s rybáři zjišťovali stav rybí obsádky v Lipně. Zaměřili se na populaci candáta a sumce

Diskuse: 21

Odborníci předvedli v milovické rezervaci účinnou metodu likvidace invazních akátů

Diskuse: 29

Los putující Evropou: důsledek fragmentace krajiny v přímém přenosu

Diskuse: 33

Martin Marek: Ředitel CHKO Kokořínsko je zpět ve funkci, přestože věděl o falšování důkazů

Diskuse: 108

Odvolací soud uznal, že mezi Klínovcem a Neklidem vede cesta, nikoli sjezdovka

Diskuse: 3

Nový report popisuje, jak podnikatelé Křetínský a Tykač získávají dotace

Diskuse: 16

Kornel Walek: Reakce na článek Investor chce na Jesenicku postavit větrný park

Diskuse: 16
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist