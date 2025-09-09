Vlhy pestré vyvedly mláďata a odlétají na zimu do Afriky
Za posledních 20 let přibylo vlh pestrých nejen na Moravě ale i v Čechách a Malá Lipová se stala jejich nejvýznamnějším hnízdištěm na střední Moravě. Aby zůstalo zachováno i pro příští generace, rozhodla se Česká společnost ornitologická zde založit Ptačí park Malá Lipová. To se podařilo v roce 2021 jen díky tomu, že město Přerov prodalo ornitologům několik pozemků.
Vlhy pestré k nám přilétají začátkem května a v kolmých stěnách si začínají hloubit nory zakončené hnízdní komůrkou v níž sedí na vejcích. Mláďata krmí létajícím hmyzem, jako jsou motýli, vážky, včely a čmeláci. Své hnízdiště opouštějí konce srpna a i s mláďaty loví hmyz kolem rybníků.
Přečtěte si také |V ptačím parku Malá Lipová u Přerova stojí nová pozorovatelna. Umožní pozorování vlh pestrých
V letošním roce hnízdilo v Ptačím parku Malá Lipová 20 až 25 párů vlh pestrých. Díky nové pozorovatelně, kterou zde postavila Česká společnost ornitologická s finanční podporou ZOO Olomouc, je zde mohli vidět a vyfotit si je desítky pozorovatelů a fotografů ptáků.
reklama