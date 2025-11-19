Ibisi hnědí se opět objevili na Moravě
Letos první byl u nás pozorován 31. srpna v Hrušovanech na Znojemsku a po několika dnech (4.-8. září) se objevil u Chlumského rybníku v okrese Jindřichův Hradec a potom 18. září na Hodonínsku u Písečných rybníků. Mezi tím se objevila skupina čtyř ibisů hnědých (10. a 11. září) v západních Čechách u Nechranické přehrady.
Po více než měsíci 15. října byl jeden pozorován u Studénky v Poodří (okres Nový Jičín) a následující den dokonce čtyři nedaleko na rybníku Velká Choryně v okrese Vsetín. 17. října zde byl pozorován již pouze jeden ibis a 18. října byli nalezeni dva mrtví ibisi na rybníce Velká Choryně a jeden živý pozorován při hledání potravy. Čtvrtý ibis zmizel a dva mrtví byli předáni ke zjištění příčiny náhlého úmrtí. Poslední ibis zde vydržel až do 20 října.
29. října se jeden ibis vyskytl u rybníčku v obci Záhlinice na Kroměřížsku a 31. října na Hradeckém rybníku u Tovačova. Zde se zdržel až do 4. listopadu, kdy se tam objevil druhý ibis a potom oba zmizeli.
Z uvedeného popisu je zřejmé, že to jsou zdatní cestovatelé a mohou se vyskytnout během několika měsíců na celé řadě lokalit, které jsou od sebe vzdáleny i stovky kilometrů. Tedy pokud nešlo o dvě skupiny čtyř ptáků.
