Ibisi hnědí se opět objevili na Moravě

19.11.2025 11:03 | PRAHA (Ekolist.cz) | Jiří Šafránek
Ibis hnědý v Záhlinicích.
Foto | Robert Adamec
Ibis hnědý se k nám velmi vzácně zatoulá a nejčastěji se objevuje v mokřadech a u vypuštěných rybníků. Jeho nejbližší hnízdiště jsou v deltě Dunaje u Černého moře, což je vzdušnou čarou asi 1000 km, ale více než 2600 km pokud k nám letí proti proudu Dunaje a řeky Moravy, což je velmi pravděpodobné.
 
Ibis je tmavě hnědý se zeleným leskem na křídlech. Má dlouhý zahnutý zobák, pomocí kterého loví drobné vodní živočichy. Na střední Moravě se naposledy objevil v květnu 2023 na Záhlinických rybnících.

Letos první byl u nás pozorován 31. srpna v Hrušovanech na Znojemsku a po několika dnech (4.-8. září) se objevil u Chlumského rybníku v okrese Jindřichův Hradec a potom 18. září na Hodonínsku u Písečných rybníků. Mezi tím se objevila skupina čtyř ibisů hnědých (10. a 11. září) v západních Čechách u Nechranické přehrady.

Po více než měsíci 15. října byl jeden pozorován u Studénky v Poodří (okres Nový Jičín) a následující den dokonce čtyři nedaleko na rybníku Velká Choryně v okrese Vsetín. 17. října zde byl pozorován již pouze jeden ibis a 18. října byli nalezeni dva mrtví ibisi na rybníce Velká Choryně a jeden živý pozorován při hledání potravy. Čtvrtý ibis zmizel a dva mrtví byli předáni ke zjištění příčiny náhlého úmrtí. Poslední ibis zde vydržel až do 20 října.

29. října se jeden ibis vyskytl u rybníčku v obci Záhlinice na Kroměřížsku a 31. října na Hradeckém rybníku u Tovačova. Zde se zdržel až do 4. listopadu, kdy se tam objevil druhý ibis a potom oba zmizeli.

Z uvedeného popisu je zřejmé, že to jsou zdatní cestovatelé a mohou se vyskytnout během několika měsíců na celé řadě lokalit, které jsou od sebe vzdáleny i stovky kilometrů. Tedy pokud nešlo o dvě skupiny čtyř ptáků.

foto - Šafránek Jiří
Jiří Šafránek
Autor je členem Výboru Moravského ornitologického spolku.
